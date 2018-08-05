اقدامات فرهنگی مانع از مهاجرت نخبگان می شود/تشریح حمایت های مالی

علیرضا سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس سند راهبردی کشور در امور نخبگان، نخبه فردی است که در یکی از موضوعات علمی، فناوری، فرهنگی، ادبی و هنری دارای سه ویژگی اساسی «توانمندی های ذاتی»، «توانمندی های اکتسابی» و «اثرگذاری بارز» باشد.

وی توانمندی های ذاتی و خدادادی را شامل هوش، انگیزه و استعداد دانست و افزود: ویژگی توانمندی های اکتسابی هم شامل تجربه، تخصص و مهارت است.

سعیدی با اشاره به اهمیت ویژگی اثرگذاری بارز بیان کرد: در کنار تعریف نخبه، تعریفی دیگر به عنوان «مستعد برتر یا صاحب استعداد برتر» وجود دارد که به فرد دارای ویژگی های نخبه گفته می شود. این فرد به صورت بالقوه می تواند نخبه باشد اما هنوز زمینه بروز اثرگذاری او شکوفا نشده است.

وی با اشاره به اینکه اثرگذاری می تواند در محیط های کوچک تا بزرگ بروز کند، افزود: به عنوان مثال نفرات برتر کنکور دارای دو ویژگی توانمندی ذاتی و اکتسابی هستند اما هنوز جزو نخبگان نیستند؛ چرا که این افراد ابتدا باید در دانشگاه تجربه و تخصص لازم را کسب کنند.

سعیدی ادامه داد: حتی بعد از فارغ التحصیلی این افراد از دانشگاه، همچنان نمی توان اصطلاح نخبه را برای آنها بکار برد و تنها زمانی این امر میسر می شود که تاثیرگذاری مدیریتی، آموزشی، پژوهشی و ... آنها مشخص باشد.

جوایز بنیاد در جهت توانمندسازی است

رئیس بنیاد نخبگان در استان کرمان تصریح کرد: وظیفه بنیاد نخبگان حول چهار محور شناسایی، حمایت، هدایت و بکارگیری مستعدان و نخبگان است. به عبارتی این بنیاد موظف است بعد از شناسایی مستعدان برتر از آنها حمایت کند تا به مرحله نخبگی برسند و سپس در کشور بکار گرفته شوند.

وی با اشاره به بودجه محدود بنیاد نخبگان افزود: یکسری حمایت های مالی از نخبگان از سوی بنیاد صورت می گیرد که می توان به جوایز تحصیلی برای دانشجویان اشاره کرد. این جوایز برای دانشجویان سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به مدت یک سال تحصیلی در نظر گرفته شده است.

سعیدی ادامه داد: برای این مساله دانشجو در سامانه https://kerman.bmn.ir/ ثبت نام و تمام فعالیت های نخبگانی خود نظیر رتبه برتر کنکور، معدل بالا، ثبت اختراع، مقاله و... را در سامانه گزارش می کند.

وی گفت: سامانه بر این اساس به دانشجو امتیاز می دهد و دانشجویان برتر براساس سهمیه ای که بنیاد ملی نخبگان هر سال مشخص می کند، تعیین می شوند. این دانشجویان به مدت یک سال تحصیلی از این جوایز که اکثرا کمک های مالی است بهره مند می شوند.

رئیس بنیاد نخبگان در استان کرمان با اشاره به اینکه جوایز بنیاد در جهت توانمندسازی است، افزود: بنیاد چهار جایزه فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و فناوری برای دانشجویان در نظر گرفته است.

سعیدی گفت: جوایز دانش آموختگان با جوایز دانشجویان متفاوت است که یکی از مهم ترین آنها جایزه خدمت نظام وظیفه است؛ به این صورت که دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع دکترا و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد که موفق به کسب این جایزه شوند، می توانند به جای انجام خدمت نظام وظیفه یک پروژه تخصصی در یکی از دانشگاه های استان انجام دهند و پس از پایان آن کارت پایان خدمت را دریافت کنند.

وی بیان کرد: این افراد خدمت انجام نمی دهد، فقط آموزش انجام می دهند و حداقل یک سال بعد از اتمام پروژه می توانند کارت پایان خدمت خود را دریافت کنند.

تمرکز بنیاد نخبگان بر روی نخبگان علمی است

سعیدی با اشاره به اینکه در زمینه های مختلف نخبه داریم، ادامه داد: تمرکز بنیاد نخبگان بر روی نخبگان علمی است اما در بحث صنعت و مخترعان هم بنیاد نخبگان تسهیلاتی دارد.

سعیدی ادامه داد: به عنوان مثال بنیاد نخبگان هر ساله در نقاط مختلف کشور جشنواره اختراعات برگزار و از مخترعان برگزیده حمایت مالی و به توانمندسازی آنها برای تاسیس شرکت های دانش بنیان کمک می کند.

وی در خصوص فضای تحقیقاتی گفت: بنیاد نخبگان جایزه «دکتر کاظم آشتیانی» دارد؛ فارغ التحصیلان دکترا می توانند برای این جایزه اقدام کنند و اگر جزو برترین ها باشند به دانشگاه ها برای جذب در این مراکز معرفی می شوند.

رئیس بنیاد نخبگان در استان کرمان تصریح کرد: بنیاد علاوه بر اینکه سهمیه جذب هیئت علمی را به دانشگاه ها می دهد، به نخبه و دانشگاه برای ایجاد فضای تحقیقاتی کمک می کند.

وی گفت: تعداد افرادی که در کشور از این جایزه استفاده می کند زیاد نیست و در سال حدود پنج تا شش نفر است. متاسفانه به تازگی دانشگاه ها به علت مشکلات بسیار زیاد مالی وزات علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه استخدام این افراد کوتاهی می کنند.

باید از همه ابزارها برای نگهداری نخبگان استفاده شود

سعیدی مهاجرت نخبگان از کشور هم بیان کرد: در این زمینه باید اقدامات فرهنگی انجام داد؛ اگر وابستگی فرهنگی و وابستگی به خانواده و کشور را به وجود آوریم می تواند در این زمینه بیشتر از بحث مالی کمک کند.

وی با تاکید بر اینکه باید از همه ابزارها برای نگهداری نخبگان استفاده شود، ادامه داد: بنیاد برنامه های فرهنگی مختلفی در این زمینه برای بالا بردن روحیه توجه به وطن، شهر و خانواده دارد.

سعیدی بیان کرد: کشورهای دیگر در کنار برخی جذابیت ها دارای یکسری نکات منفی هستند که باید برای نخبه تشریح شود.

رئیس بنیاد نخبگان استان کرمان گفت: با کار در زمینه فرهنگی می توانیم از خروج نخبگان از کشور جلوگیری کنیم و معاونت فرهنگی بنیاد ملی نخبگان در این خصوص سرمایه گذاری خوبی کرده و کار خوبی در حال انجام دارد.

وی با اشاره به اینکه با توجه به مشکلات مالی که در همه کشور است بنیاد نخبگان هم از این قاعده مستثنی نیست، افزود: اما در تلاشیم که با حداقل نیرو تمام وظایف محوله را انجام دهیم و بیشتر کارها با همکاری دستگاه های دیگر انجام می شود.