۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۳۹

فرمانده انتظامی قم خبر داد؛

حضور مقتدرانه پلیس برای مبارزه با اخلالگران امنیت در قم

قم - فرمانده انتظامی استان قم از حضور مقتدرانه پلیس برای مبارزه با اخلالگران و تمرکز بر امنیت اماکن مقدسه در قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا آقاخانی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم معارفه خود به عنوان فرمانده انتظامی قم که در تالار شهر برگزار شد، اظهار داشت: جایگاه مقدس قم برای هیچ کسی پوشیده نیست که در همین زمینه بیانات مقام معظم رهبری بسیار شنیدنی است.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف مهم پلیس ایجاد نظم و برقراری امنیت در جامعه است، گفت: برای رسیدن به این هدف مجموعه ساختاری ما باید از انظباط خوبی برخوردار باشد.

فرمانده انتظامی استان قم امنیت را یکی از نیاز های اساسی هر جامعه‌ای دانست و افزود: با وجود امنیت پایدار است که آرامش و نظم در جامعه بر قرار می‌شود.

وی تصریح کرد: برای تحقق نظم و امنیت برای استان قم اقدامت لازم و ضروری را انجام خواهیم داد که بخشی از آن عبارت است از: مبارزه بی امان با مجرمان، هنجارشکنان و قانون گریزان، پیشگیری‌های لازم برای از بین بردن تعدی و تعرض، پیگیری موضوعات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، تمرکز ویژه بر امنیت اماکن مقدسه و زائرین، اجرای عدالت و قانون به طور یکسان و به دور از نفی هرگونه تبعیض، حضور مقتدرانه برای مبارزه با اخلالگران امنیت فردی و عمومی، تلاش برای ایجاد امنیت پایدار در سطح استان،  پیگیری و ضمانت اجرای قدرتمند قانون همراه با رأفت اسلامی، تلاش برای جذب افکار عمومی نسبت به نیروی انتظامی،  پیگیری و اطلاع رسانی فعال به منظور بالارفتن دانش و بینش مجموعه نیروی انتظامی.

سردار آقاخانی با بیان اینکه خود را موظف به پیگیری شبانه روزی از فرامین رهبری می‌دانم، گفت: با شناخت و آگاهی نسبت به شهر قم و حساسیت ویژه که این استان دارد جهت تحقق وظایف خود از خداوند، حضرت معصومه(س) و مردم می‌خواهم تا ما را کمک کنند.

