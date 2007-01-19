عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- نیروهای عراقی یک عضو برجسته جیش المهدی وابسته به مقتدا صدر را در شرق بغداد بازداشت کردند.

- کاخ سفید از افزایش انتقادهای جمهوریخواهان در کنگره نسبت به سیاست بوش ابراز نگرانی کرد.

- کره شمالی از دستیابی به توافقی در پایان مذاکرات خود با آمریکا در برلین درباره برنامه هسته ای پیونگ یانگ خبر داد.

- آمریکا دستیابی به توافق در پایان مذاکرات دوجانبه با کره شمالی در برلین را تکذیب کرد.

- کاخ سفید اعلام کرد: بوش یک سال دیگر تحریم ها علیه بن لادن، شبکه القاعده و سایر "سازمانهای تروریستی" را تمدید کرد.

- روزنامه تایمز انگلیس : فساد در ارتش عراق مانع تلاش ها برای افزایش عملکرد آن شده است.

- بوش "ویلیام وود" را به عنوان سفیر آمریکا در افغانستان تعیین کرد.

- کاخ سفید پیش نویس قانون کنگره در مخالفت با طرح بوش را رد کرد.

- ابومازن از وجود نشانه هایی برای آغاز روند صلح با اسرائیل از طریق کمیته چهارجانبه روند صلح و دولت آمریکا خبر داد.

- دبیرکل سازمان ملل در اجلاس اقتصادی موسوم به "پاریس 3" ویژه کمک به لبنان شرکت می کند.

- کاخ سفید انتقادهای نخست وزیر عراق به دولت آمریکا را کم اهمیت جلوه داد.