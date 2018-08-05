به گزارش خبرنگار مهر، مجید خورشیدی صبح یکشنبه در جمع اهالی رسانه اظهار داشت: هر روز سال و ۳۶۵ روز از سال روز خبرنگار است اما یک روز به صورت نمادین برای روز خبرنگار تعیین شده و این روز را به تمام تلاشگران عرصه رسانه تبریک می گویم.

وی با بیان اینکه عصر امروز عصر اطلاعات است، اضافه کرد: امروز کمپانی های سنتی سرمایه داری نیستند که پیشتاز سرمایه داری هستند بلکه غول های سرمایه‌داری امروزه با اطلاع رسانی سروکار دارند، فیس بوک امروز پیشتاز سرمایه‌داری است که با ابزار اطلاع رسانی اقدام می کند.

معاون استاندار بوشهر با بیان اینکه امروزه عنصر اطلاعات یک سرمایه به حساب می آید، خاطرنشان کرد: در چنین فضایی کشور و جامعه ما مصون از این تحولات اطلاعاتی نیست و با پیشرفت تکنولوژی و تجدید کوتاه مدت علم ما را وا می دارد که با تکنولوژی روز همراه شویم و غفلت کنیم تا از تکنولوژی عقب نمانیم.

خورشیدی تصریح کر: امروزه هر سه ماه یکبار علم در حال تجدید شدن و پیشرفت است واگر در این سه ماه غفلت کنیم به اندازه یک دوره علمی عقب ماندگی خواهیم داشت.

وی گفت: با توجه به اینکه کشورمان با رقابت های بیرونی مواجه است در این فضا جامعه اطلاع رسانی می‌تواند جامعه را نسبت به طرح‌های رقبا آگاه کند ضمن اینکه کوچکترین خطای اطلاع رسانی جامعه را با التهاب مواجه می‌کند.

ترویج امید نیازمند تلاش رسانه‌ها

معاون استاندار بوشهر با اشاره به جایگاه ویژه شهروند خبرنگاری در شرایط کنونی عصر اطلاعات و ارتباطات خاطرنشان کرد: باید رسانه‌های استان بوشهر از فرصت شهروند خبرنگاری نهایت بهره را ببرند، هر چند در سطح ملی روی این موضوع سرمایه گذاری شده است.

خورشیدی با بیان اینکه مردم انتظار دارند پیام و محتوای رسمی از بنگاه‌های رسمی بشنوند، اضافه کرد: در در فضای فعلی که موجی از ناامیدی به جامعه پمپاژ می شود از رسانه ها انتظار است در فعالیت های رسانه ای خود امید و نشاط را ترویج دهند.

وی ادامه داد: در این شرایط است که نقش رسانه کلاسیک بارزتر می شود و می‌تواند جامعه را در برابر القای ناکارآمدی سیسیتم‌های جامعه مصون و واکسینه کند، جامعه‌ای که حس اعتماد از آن ذائل می شود بدون شک کارکردهای سیستم های اجتماعی و اقتصادی هم دچار اشکال می شوند.

معاون استاندار بوشهر با بیان اینکه وظیفه مهم رسانه امروزه این است که کارکرد سیستم های اجتماعی را آسیب شناسی و جامعه را واکسینه کند، اظهار داشت: انتظار داریم جامعه مطبوعاتی استان بوشهر کارویژه خود را به نحو احسن انجام دهد.

خورشیدی با تاکید بر توجه به تحلیل و محتواپردازی توسط رسانه‌های کلاسیک اضافه کرد: سرعت بیشتر و دقت کمتر در فضای مجازی این فرصت را به رسانه های کلاسیک می دهد که ظهور بیشتری در جامعه داشته باشند.

تیراژ مطبوعات در ایران قابل توجه نیست

وی با بیان اینکه تیراژ مطبوعات در ایران قابل توجه نیست، افزود: کتاب، نشر و مطبوعات در صف اول خطر در شرایط بد اقتصادی هستند و رسانه باید از این فضا برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند.

معاون استاندار بوشهر با اشاره به توجه ویژه رسانه های مهم بین المللی به تحلیل و گزارش به جای خبر آنی و فوری، گفت: رسانه های مهم دنیا امروزه به دنبال جریان سازی و فضاسازی کلان برای دنیا هستند و از این ابزار برای تحمیل ایده های خود بهره می برند.

خورشیدی فقر محتوا را از دلایل کم توجهی به مطبوعات ذکر کرد و ادامه داد: اگر به مطبوعات و نوشته‌های آن غنا و محتوای مورد نظر مخاطب بدهیم، مطبوعات در سبد فرهنگی خانوار جایگاه بیشتری پیدا می‌کرد.

وی تاکید کرد: انتظار داریم رسانه‌های کلاسیک و مطبوعات بوشهر، جایگاه و قدمت تاریخی بوشهر در عرصه مطبوعات را در سطح ملی بیشتر بیان کنند.

تاسیس خانه احزاب در بوشهر

معاون استاندار بوشهر در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد تاسیس خانه احزاب در بوشهر گفت: این موضوع با جدیت در حال پیگیری است و به دنبال این هستیم یک مکان در خور شآن احزاب استان در نظر بگیریم تا فعالیت های خود را در آن دنبال کنند.

خورشیدی در پاسخ به سوال دیگری در مورد تعیین تکلیف انتصاب فرماندار تنگستان اضافه کرد: انتصاب فرمانداران پروسه تعریف شده خود در وزارت کشور دارد و در مورد تنگستان هم در تلاش هستیم به زودی فرماندار آن را معرفی کنیم ضمن اینکه گزینه مورد نظر به وزارت کشور معرفی شده است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد تعیین تکلیف شهردار بوشهر و تاخیر در معرفی آن اظهار داشت: در این زمینه اعضا شورا باید گزینه مورد نظر را معرفی کنند هر چند نماینده عالی دولت پیگیر وضعیت شهردار بوشهر است اما ما به عنوان استانداری دخالتی در شرایط احراز شهردار و همچنین دخالتی در اختیارات شورا برای انتخاب شهردار نداریم.

خورشیدی در مورد ارزیابی عملکرد مدیران استان هم بیان کرد: این کار انجام شده و در مرحله بعد از جمع بندی هستیم و این موضوع را هم قبول ندارم که تعداد زیادی از مدیران کم انگیزه هستند.