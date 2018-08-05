۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۳

ارتش مصر اعلام کرد؛

هلاکت ۵۲ عنصر تکفیری در صحرای سینا طی روزهای اخیر

ارتش مصر اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور طی چند روز گذشته ضمن به هلاکت رساندن ۵۲ نفر از تروریست‌ها در صحرای سینا، ۴۹ عنصر تکفیری را نیز بازداشت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ارتش مصر اعلام کرد که نیروهای این کشور طی روزهای گذشته ۵۲ عنصر تکفیری را در صحرای سینا به هلاکت رسانده اند.

بر اساس این گزارش، ارتش مصر همچنین تأکید کرد که در جریان این عملیات ها در صحرای سینا ۴۹ عنصر تکفیری نیز شناسایی و بازداشت شده اند.

ارتش مصر همچنین تأکید کرد که در جریان سلسله عملیات های ضد تروریستی در روز های گذشته ۱۵ خودروی حامل تسلیحات تکفیریها هدف قرار گرفته و منهدم شدند.

طبق اعلام مقامات امنیتی مصر، ۲۶ پایگاه تکفیری ها در سیناء توسط نیروهای امنیتی هدف قرار گرفته شده و ۶۴ بمب آماده انفجار نیز کشف و ضبط شده است. 

