۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۶

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان:

دمای هوای کاشان به ۳۹ درجه سانتیگراد رسید

اصفهان- رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: دمای هوای کاشان با رسیدن به ۳۹ درجه سانتیگراد در وضعیت بسیار گرم قرار گرفت.

حسن خدابخش در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر جو نسبتاً ناپایدار برای امروز است که بر این اساس در اکثر مناطق آسمان صاف تا قسمتی ابری، گاهی با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی ‌می شود.

وی بیان داشت: دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در اکثر مناطق استان اصفهان تغییر محسوسی نخواهد داشت.

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان تصریح کرد: هوای اصفهان از روز گذشته تا فردا صاف تا کمی ابری، گاهی با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه امروز هوای کاشان با ۳۹ درجه سانتیگراد بسیار گرم پیش بینی شده است، ادامه داد: ۱۸ شهرستان اصفهان با هوایی گرم پیش بینی شده است.

خدابخش اضافه کرد: هوای اردستان و شهرضا نیمه ابری و سمیرم، نطنز، زرین شهر، نجف آباد، کبوتر آباد، مبارکه و اصفهان قسمتی ابری پیش بینی شده است.

وی گفت: نایین و چادگان نیز کمی ابری پیش بینی شده است.

کد خبر 4366234

