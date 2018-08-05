حشمتالله عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه کالاهای وارداتی به استان سمنان ۴۸ درصد کاهش داشت، بیان کرد: در کنار صادرات محصولات تولیدی استان باید به این نکته توجه داشت که مواد اولیه برخی از کارخانهها از خارج مرزها فراهم میشود که اگر این مواد تهیه نشود در تولید با مشکل مواجه خواهند شد.
وی بابیان اینکه تسهیل ترخیص کالا در گمرک میتواند مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی را در کوتاهترین زمان ممکن برای آنها فراهم کند، افزود: معطل ماندن کالا در گمرک و انجام اقدامات بوروکراتیک اداری تنها ایجاد چالش در بخش تولید را به همراه خواهد داشت لذا باید این فرایندها ساماندهی شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان بابیان اینکه طی چهارماهه نخست سال جاری شش هزار و ۳۴۰ تن کالا از ۱۶ کشور جهان به استان واردشده است، ابراز داشت: این کالاها بیشتر ماشینآلات خط تولید، اجزا و قطعات و مواد اولیه کارخانهها را شامل میشود لذا ایجاد شرایطی برای ترخیص مواد اولیه کارخانهها میتواند به صادرات بیشتر محصولات تولیدی را به دنبال داشته باشد.
عسگری بابیان اینکه برای افزایش صادرات باید به دنبال تأمین مواد اولیه کارخانهها نیز بود، تصریح کرد: در شرایط تحریمهای پیش رو تنها با وحدت و انسجام میتوانیم به بهبود شرایط اقتصادی امیدوار بود لذا در سال حمایت از کالای ایرانی باید بیشازپیش بر روی ظرفیتهای موجود تمرکز کنیم به این نحو که با رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی شرایط را برای صادرات محصولات فراهم کنیم.
وی بابیان اینکه برای افزایش صادرات سه مؤلفه کیفیت، قیمت و تبلیغ باید سرلوحه تولیدکنندگان قرار گیرد، افزود: حضور فعال واحدهای تولیدی در نمایشگاههای داخلی و خارجی میتواند کالاهای ساخت استان را به نحو مطلوب معرفی کند لذا مشارکت تولیدکنندگان در برپایی نمایشگاهها امری ضروری است.
نظر شما