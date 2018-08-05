به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی قبل از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی قم که در تالار مرکزی شهر قم برگزار شد، اظهار داشت: انسان‌های عاقل از فرصتی که خداوند در اختیار آنها می‌گذارد به نحو احسن استفاده می‌کنند و خدمات ارزنده‌ای را به جامعه خود ارائه می‌دهند.

وی گفت: جز عقل، خرد، محبت و دقت چیزی از سردار مجتبایی در این مدت ندیدیم و ایشان تمام تلاش خود را برای برقراری هرچه بیشتر امنیت در قم انجام دادند.

استاندار قم افزود: نیروهای انتظامی انسان‌های مؤمن و متعهدی هستند که مسؤلیت تأمین امنیت را در این شهر و استان بر عهده دارند و جای تقدیر و تشکر فراوان از آنها است.

وی تصریح کرد: یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی ما تأمین امنیت است که این با کمک نیروهای انتظامی به خوبی برقرار شده است.

صادقی با بیان اینکه سردار مجتبایی در این مدت به خوبی نقش خود را ایفا کرده است، گفت: ما در کنار هرکسی که برای اعتلای نظام و تأمین امنیت نقش دارد هستیم و آن را حمایت خواهیم کرد.