دانشگاه زنجان تفاهم نامه همکاری پنج جانبه ای را منعقد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه زنجان، به منظور تقویت و گسترش همکاری و تعامل دانشگاه زنجان و صنعت به عنوان دو مؤلفه اصلی اثرگذار در فرایند توسعه پایدار، تفاهم نامه پنج جانبه ای بین دانشگاه زنجان با سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، سازمان نظام مهندسی معدن و خانه معدن استان زنجان طی مراسمی به امضاء طرفین رسید.
مدت این تفاهم نامه یک سال است که در آن موضوعاتی چون اجرای پروژههای تحقیقاتی و پژوهشی فی مابین در سطوح وزارتخانه و استان، جمع آوری مشکلات صنعت و دانشگاه، طبقهبندی و اولویتگذاری به منظور ارائه راهکارهای مناسب، ایجاد بانکهای اطلاعاتی از محققان و متخصصان فعال دانشگاهی در زمینه اجرای طرحهای موفق تحقیقاتی و پژوهشی دربخش صنعت، معدن و تجارت، و ایجاد بانک اطلاعاتی ازطرحهای تحقیقاتی و پژوهشی مشترک صنعت و دانشگاه به منظور اطلاع رسانی از فعالیتهای مشترک و توسعه همکاریهای دانشگاه و صنعت، اشاره شده است.
همچنین، آشنایی بخش صنعت با تواناییهای دانشگاه برای انجام تحقیقات و پژوهشهای مورد نیاز صنایع، انعکاس مسائل و مشکلات صنایع به دانشگاه برای ارائه راهکارهای علمی و مناسب، برنامهریزی و بهرهگیری از نیروهای کارآمد برای استفاده از نتایج تحقیقات و پژوهشهای دانشگاهی دربخش صنعت، استفاده از ابزارهای انگیزشی لازم و جذاب برای مدیران واحدهای تولیدی برای بهبود برقراری ارتباط بین دانشگاه و صنعت و استفاده از محققان و متخصصان فعال دانشگاه درجهت فعال کردن هرچه بیشتر واحدهای تحقیق و توسعه در بخش صنعت و معدن مورد توجه قرار گرفته است.
