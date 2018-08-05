مردم و مسئولان باید محرم یکدیگر باشند

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله معین صبح یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: مسئولان باید بدانند که همواره تحت رصد رسانه ها هستند و باید شفافیت لازم را در خصوص عملکرد خود به رسانه ها ابراز کنند.

وی با اعلام اینکه خبرنگاران در امور جامعه تاثیر گذاری بالایی دارند بنابراین نباید از نقش مهم آنها غافل شد، افزود: مسئولان باید قدر و منزلت خبرنگاران و رسانه ها را بدانند و با دید احترام به آنها نگاه کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: هر ساله شاهد جان فشانی خبرنگارانی هستیم که جان خود را بر سر اطلاع رسانی درست فدا می کنند و از این جهت خبرنگاران را جزو ایثارگران می دانیم.

وی رعایت حقوق بشر را یکی از الزامات کشورهای اسلامی دانست و با اشاه به اینکه همواره وقتی مهر اسلامی بر کشور یا فردی زده می شود انتظار رعایت حقوق بشر از آن کشور و فرد می رود، گفت: رعایت حقوق انسان‌ها بزرگ‌ترین تبلیغ برای اسلام است.

معین گفت: همه مردم باید در حفظ حقوق بشر بکوشند و امیدواریم کشورهای جهان اسلام در این زمینه پیشگام باشند.

وی با اشاره به اینکه امروز ارزش و مرتبه انسان بسیار بالا است و باید کشورهای اسلامی پیشگام در رعایت حقوق بشر باشند، گفت: مردم ایران در ایجاد یک محیط مناسب اجتماعی همواره پیشگام بوده‌اند و اولین کشوری که در آسیا، حکومت مشروطه را ایجاد کرد، ایرانیان بودند.