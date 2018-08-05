۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۰۷

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) خراسان جنوبی خبر داد:

افزایش ۱۴ درصدی مستمری‌بگیران کمیته امداد امام(ره) خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل کمیته امداد امام (ره) خراسان جنوبی از افزایش ۱۴ درصدی مستمری بگیران کمیته امداد امام (ره) در استان خبر داد.

رضا سلم آبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: عوامل محیطی و اجتماعی در معیشت خراسان جنوبی تأثیرگذار بوده است.

وی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی موجود در جامعه اعم از فقر، طلاق و اعتیاد بیان کرد: رفع این مشکلات نیازمند همکاری مردم و مسئولان است.

سلم آبادی با اشاره به مراجعات مردمی به کمیته امداد امام (ره) خراسان جنوبی بیان کرد: طی سال گذشته ۱۴۱ هزار درخواست موجه برای دریافت خدمات از کمیته امداد داشته ایم.

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) خراسان جنوبی گفت: تعداد مستمری‌بگیران  این نهاد ۱۴ درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: قریب به هزار و۲۰۰ پرونده پشت نوبت داشته‌ایم که توانستیم با اخذ سهمیه، این میزان را به صفر برسانیم.

سلم آبادی اظهار کرد: از محل تبصره ۱۴ مبالغی برای خانوارهای پشت نوبت داده‌شده که در صورت ابلاغ، رونق خوبی شاهد خواهیم بود.

