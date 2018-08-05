نمایشگاه دستاوردهای انقلاب در خراسان جنوبی برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد ملایی صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: برپایی نظام که به دست مردم به وجود آمده نیازمند انعکاس خدمات آن توسط خبرنگاران است.

وی با بیان اینکه همه مردم می دانند تبلیغات در راس امور است و از همه سلاح های جنگی برنده تر است، افزود: اگر خبرنگاران نباشند اقدامات دستگاه های اجرایی هیچ فایده ای نخواهد داشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۱۲ مرداد سالروز تاسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به دستور امام راحل است، گفت: در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مجموعه ای از نهادها و دستگاه های مختلف گرد هم می آیند تا مراسمات کلان انقلابی را هماهنگ کنند.

وی با بیان اینکه امور شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی همواره مورد توجه و تاکید مقام معظم رهبری بوده است، عنوان کرد: مواضع شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مواضع نظام است.

حجت الاسلام ملایی با اشاره به اینکه شورای هماهنگی ۲۲ عضو به عنوان مجمع نمایندگان دارد و ده ها سازمان مردم نهاد به صوت مهمان در جلسات برنامه ریزی مناسبت های مختلف حضور دارند، بیان کرد: اتخاذ تدابیر، سیاست ها، خط مشی ها و تنظیم تقویم مناسبت های سالیانه، ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت نهادها به ویژه فرهنگی و سازمان دهی و مدیریت مراسم از جمله وظایف اصلی شورا است.

وی با بیان اینکه رسالت اصلی شورا سیاست گذاری، برنامه ریزی و راهبری مراسمات ملی و مذهبی و انقلابی است، اظهار داشت: ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تمام کشور و به تبع آن در استان خراسان جنوبی تشکیل شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شعار اصلی ستاد افتخار به گذشته و امید به آینده است، افزود: بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مختص به ایام خاصی نیست و تمام مناسبت های تقویمی را در برمی گیرد.

وی با بیان اینکه تمامی فعالیت های ستاد باید بر مبنای باورپذیر بودن باشد، گفت: ارائه کارنامه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، تبیین کارآمدی نظام دینی و ترسیم افق آینده امید بخش دیگری از اهداف شورا و ستاد است.

حجت الاسلام ملایی با اشاره به اینکه بیشترین تاکید کسانی که با جمهوری اسلامی ایران دشمنی دارند پاشیدن بذر یاس و ناامیدی در بین مردم است، عنوان کرد: مشکلات اقتصادی امروز بر هیچکس پوشیده نیست اما راه برون رفت از آن شعار و اقدام بر ضد انقلاب نیست.

دستگاه ها در حوزه تبلیغ دستاوردهای انقلاب درست عمل نکرده اند

وی با بیان اینکه متاسفانه در سلاح تبلیغ موفق عمل نکرده ایم و نتوانسته ایم آن طور که باید دستاوردهای انقلاب را به جوانان و نوجوانان منتقل کنیم، افزود: جمهوری اسلامی به وسیله مردم به وجود آمده، با خون مردم حفظ و در حال حاضر نیز مردم ولی نعمتان این نظام هستند لذا مسئولین باید در جهت رفع مشکلات مردم بیش از پیش تلاش کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه دلیل بخشی از ایجاد فضای یاس و نا امیدی در جامعه درست عمل نکردن دستگاه ها و نهادهای تبلیغی است، بیان کرد: متاسفانه نتوانسته ایم دستاوردهای انقلاب را به صورت مستدل و باورپذیر برای مردم و به خصوص نسل جوان ارائه کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تبیین نقش محوری و تعیین کننده مردم در پیروزی و پیش برد اهداف انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: وظایف و ماموریت های کلی ستاد اجرای هرچه باشکوه تر برنامه های سالگرد و تولید پیام و محتوای مورد نیاز برای رسانه ها و خطبا، بررسی تطبیقی دستاوردهای انقلاب، شناسایی سوالات و شبهات است.

حجت الاسلام ملایی از برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقلاب در نیمه دوم سال جاری خبر داد و افزود: در ۲۶ شهر و شهرستان ستاد هماهنگی و اجرایی چهلمین سالگرد انقلاب عملا تشکیل و امام جمعه شهر به عنوان رئیس ستاد حکم گرفته است.

وی ادامه داد: ۱۳ کارگروه فرهنگی و هنری، اقتصادی، علم وفناوری، رسانه و فضای مجازی، روستا و محرومیت زدایی، ورزش و جوانان، زنان، حوزه و روحانیت، ایثار و شهادت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش نیز ذیل ستاد هماهنگی و اجرایی چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی تشکیل شده است.