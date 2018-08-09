نیوشا محرابی نویسنده و کارگردان نمایش «روز بیست و یکم» که به تازگی اجرای خود را در خانه نمایش مهرگان آغاز کرده است درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: باوجودی که من کار اولی محسوب می شوم و این نمایش نیز در یک تماشاخانه تازه تاسیس به صحنه می رود اما از استقبالی که از نمایش شده بسیار راضی هستم و مخاطبان از قشرهای مختلفی به دیدن نمایش می نشینند و خوشبختانه بازخوردها نیز خوب بوده است.

وی درباره روایت وقایع تاریخی در این نمایش بیان کرد: در «روز بیست و یکم» اتفاقات سال ۱۳۲۰ در یکی از شهرهای شمالی ایران به تصویر کشیده می شود. در آن برهه از زمان، شمال کشور توسط شوروی و جنوب ایران توسط بریتانیا اشغال شده بود و همین مساله باعث قحطی شده تا جایی که بسیاری از مردم به نان شبشان هم محتاج بودند. وقایع تاریخی که در نمایش روایت می شود کاملا منطبق با تاریخ است اما داستان عاشقانه ای که در دل این زمان تعریف می شود، انتخاب من بوده و زاییده تخیل است.

محرابی ادامه داد: در واقع ایده اصلی نگارش این نمایشنامه از بخشی از خاطرات مادربزرگ من که در آن زمان کودکی ۷ - ۸ ساله بوده، شکل گرفته است. بعد از شنیدن این خاطرات بود که دست به تحقیق و مطالعه درباره آن برهه زمانی زدم و در نهایت داستان خودم را نوشتم.

این کارگردان تئاتر درباره ویژگی های اجرا توضیح داد: نمایش به شکل رئالیستی اجرا می شود اما برای دکور، طراحی خاصی نداشتیم بلکه بیشتر از اکسسوار استفاه شده است و کف صحنه هم یک فرش ایرانی پهن شده که عنصر اصلی صحنه نمایش محسوب می شود و اتفاقات روی این فرش که نماد ایران است، جریان دارد.

وی در پایان درباره انتخاب گروه بازیگران نمایش گفت: در انتخاب بازیگران از ترکیب هنرمندان تئاتر در کنار بازیگرانی که کمتر تجربه حضور در تئاتر را دارند، استفاده کردیم اما با این وجود بازی ها یکدست هستند و بازی بازیگران از نقاط قوت نمایش به حساب می آید.

ایوب آقاخانی، سولماز غنی، سروش طاهری، بهرام سروری نژاد، رویا فلاحی، محمدرضا قلمبر، پویان یحیی پور، پریسا خواجه دهی، نگین فیروزمنش، یاسمن تبریزی بازیگران نمایش «روز بیست و یکم» هستند که تا ۱۰ شهریور هر روز ساعت ۱۸ در خانه نمایش مهرگان روی صحنه می رود.