۹ پروژه کشاورزی در ارزوئیه به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، رضا امیری پاک گفت: در هفته دولت ۹ پروژه آب و خاک و کشاورزی که شامل هشت طرح آبیاری تحت فشار و یک گلخانه است، به بهره برداری می رسد.

وی افزود: با افتتاح سیستم های آبیاری تحت فشار ۴۸۸ هکتار به اراضی تجهیز شده، افزوده می شود که این طرح ها با هزینه کرد اعتباری بیش از ۴۸ میلیارد ریال که ۳۴ میلیارد ریال آن از اعتبارات دولتی می باشداجرا شده اند.

امیری در ادامه افزود: به مناسبت هفته دولت یک گلخانه در سطح پنج هزار متر مربع و ظرفیت تولید ۱۰۰ تن خیار و گوجه در سال افتتاح می شود که این گلخانه با هزینه کرد شش میلیارد ریال به بهره برداری رسیده و با اجرای این طرح پنج شغل ایجاد می شود.

وی تصریح کرد: با افتتاح این ۹ طرح ۲۹ شغل ایجاد می شود.