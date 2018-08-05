  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۳۵

دستور ربیعی برای اصلاح ساختار و سودآوری شرکت دخانیات

دستور ربیعی برای اصلاح ساختار و سودآوری شرکت دخانیات

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با اعضای هیات مدیره شرکت دخانیات ، متعلق به صندوق بازنشستگان فولاد بر سوداوری و اصلاح ساختار این شرکت تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،  علی ربیعی در نشستی با اعضای هیأت مدیره شرکت دخانیات که دیروز برگزار شد، با تاکید بر اینکه هر چه سریعتر در شرکت دخانیات باید اصلاح ساختار صورت گیرد،  به فضای بین المللی فعلی حاکم بر شرایط کشور گفت: در شرایط پیش آمده و در وضعیت تحریم فرصت های پیشرفت در حوزه دخانیات فراهم شده است.

به گفته ربیعی، با توجه به فعالیت کشاورزانی که در زمینه دخانیات کشت و کار می‌کنند، باید دستورالعملی در شرکت دخانیات اعمال شود که کشاورزان زیان نبینند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر تکمیل زنجیره تولید دخانیات تاکید کرد و افزود: در زمینه فروش محصولات نیز باید با روش‌های مدیریت شفاف، بیشترین سود ممکن حاصل شود.

ربیعی، همچنین یکپارچگی در هیات مدیره شرکت دخانیات را ضروری عنوان کرد و گفت: جلوگیری از قاچاق با ابزار تولید و مشارکت به دست می‌آید.

کد مطلب 4366272
محمد جندقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها