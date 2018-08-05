دستور ربیعی برای اصلاح ساختار و سودآوری شرکت دخانیات

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در نشستی با اعضای هیأت مدیره شرکت دخانیات که دیروز برگزار شد، با تاکید بر اینکه هر چه سریعتر در شرکت دخانیات باید اصلاح ساختار صورت گیرد، به فضای بین المللی فعلی حاکم بر شرایط کشور گفت: در شرایط پیش آمده و در وضعیت تحریم فرصت های پیشرفت در حوزه دخانیات فراهم شده است.

به گفته ربیعی، با توجه به فعالیت کشاورزانی که در زمینه دخانیات کشت و کار می‌کنند، باید دستورالعملی در شرکت دخانیات اعمال شود که کشاورزان زیان نبینند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر تکمیل زنجیره تولید دخانیات تاکید کرد و افزود: در زمینه فروش محصولات نیز باید با روش‌های مدیریت شفاف، بیشترین سود ممکن حاصل شود.

ربیعی، همچنین یکپارچگی در هیات مدیره شرکت دخانیات را ضروری عنوان کرد و گفت: جلوگیری از قاچاق با ابزار تولید و مشارکت به دست می‌آید.