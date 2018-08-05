خودداری از برداشت برنج در ۲ روز آینده/ ۵ درصد شالیزارها برداشت شد

علیرضا شعبان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برداشت برنج از ۱۴هزار هکتار از شالیزارهای استان گیلان، اظهار کرد: این میزان معادل ۵ درصد از شالیزارهای استان گیلان اشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی به میزان خوشه دهی شالیزارها استان نیز اشاره کرد و یادآورشد: در حال حاضر ۴۵ درصد از کل شالیزارهای استان گیلان خوشه زنی شده است.

وی با بیان اینکه استان گیلان دارای ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری است، گفت: با توجه به روند برداشت ها پیش بینی می شود که حداکثر تا ماه آتی برداشت برنج از شالیزارهای استان پایان یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در ادامه همچنین با اشاره به میزان شلتوک برداشت شده از اراضی شالیزاری استان، گفت: براساس پیش بینی کارشناسان در سال جاری شاهد برداشت حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تُن شلتوک خواهیم بود.

به گفته شعبان نژاد از میزان میزان شلتوک ۷۵۰ هزار تُن برنح سفید استحصال می شود.

وی با اشاره به هشدار های اداره کل هواشناسی استان گیلان مبنی بر بارش باران طی امروز و فردا در استان از کشاورزان خواست برای جلوگیری از آسیب به محصول شالیزارهایشان تا پایان بارش ها و مساعد شدن هوا از برداشت برنج خودداری و برنج های درو شده را نیز جمع آوری کنند.