  1. استانها
  2. گیلان
۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۰۸

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان:

خودداری از برداشت برنج در ۲ روز آینده/ ۵ درصد شالیزارها برداشت شد

رشت- رئیس جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به برداشت ۵ درصد از شالیزارهای استان از کشاورزان خواست با توجه به هشدارهای هواشناسی درباره بارش باران در۲ روز آینده از دِروی شالیزارها خودداری کنند.

علیرضا شعبان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برداشت برنج از ۱۴هزار هکتار از شالیزارهای استان گیلان، اظهار کرد: این میزان معادل ۵ درصد از شالیزارهای استان گیلان اشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی به میزان خوشه دهی شالیزارها استان نیز اشاره کرد و یادآورشد: در حال حاضر ۴۵ درصد از کل شالیزارهای استان گیلان خوشه زنی شده است.

وی با بیان اینکه استان گیلان دارای ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری است، گفت: با توجه به روند برداشت ها پیش بینی می شود که حداکثر تا ماه آتی برداشت برنج از شالیزارهای استان پایان یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در ادامه همچنین با اشاره به میزان شلتوک برداشت شده از اراضی شالیزاری استان، گفت: براساس پیش بینی کارشناسان در سال جاری شاهد برداشت حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تُن شلتوک خواهیم بود.

به گفته شعبان نژاد از میزان میزان شلتوک ۷۵۰ هزار تُن برنح سفید استحصال می شود.

وی با اشاره به هشدار های اداره کل هواشناسی استان گیلان مبنی بر بارش باران طی امروز و فردا در استان از کشاورزان خواست برای جلوگیری از آسیب به محصول شالیزارهایشان تا پایان بارش ها و مساعد شدن هوا از برداشت برنج خودداری و برنج های درو شده را نیز جمع آوری کنند.

کد خبر 4366279

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها