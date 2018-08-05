به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به اقدام تروریستی و سوء قصد به جان «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا اظهار داشت: ما این اقدام را حرکتی در جهت بی ثباتی و ناامنی در ونزوئلا و به نفع دشمنان دولت و مردم این کشور می دانیم و آن را به شدت محکوم می کنیم.