اقدامات موثری جهت احیا واحدهای تولیدی راکد در قرچک انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور پیش از ظهر یکشنبه در دومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی سخنانی با اشاره به موضوعات اقتصادی و سیاسی حاکم در کشور اظهار داشت: بی‌شک مسیر توسعه اقتصادی کشور از مسیر حضور فعال بخش‌خصوصی چه در عمل و چه در عرصه تصمیم‌گیری می‌گذرد و توسعه اقتصاد باید با تمرکز بر این بخش های آغاز شود.

مرسلپور افزود: با توجه به ارزیابی های صورت گرفته از سوی مراجع استانی، شهرستان قرچک در زمینه احیاء واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال اقدامات خوبی را صورت داده است که با برنامه ریزی و نظارت مستمر بر فعالیت ها و تلاش شبانه روزی شاهد تحقق هرچه بیشتر این اهداف در زمینه اقتصاد و اشتغال در کشور خواهیم بود.

وی با تاکید به لزوم تسریع در روند وضعیت پرونده های بخش های مختلف گفت: بخش های کشاورزی، معاونت عمرانی فرمانداری، شهرداری، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی نسبت به تشکیل کمیته تخصصی و فنی جهت حل مشکلات و مقررات قانونی مربوط به گلخانه ها و دامپروری ها در حریم شهر اقدام کنند و کمیته تخصصی موظف است ظرف مدت ۳ روز کاری راهکارهای پیشنهادی را به دبیرخانه ستاد ارسال کند.

فرماندار قرچک افزود: با توجه به چالش تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان و اهمیت احیاء و ارتقاء توان تولید و رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی، شهرک صنعتی قرچک باید گزارشی از نیازمندی های مواد اولیه کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی ارسال کند.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان قرچک گفت: با توجه به شروع عملیات واگذاری فاز ۲ شهرک صنعتی، مدیریت این شهرک نسبت به اعلام نیازمندی ها زیرساختی و مشکلات موجود اقدام و نقشه طراحی فازهای شهرک صنعتی اقدام کند و همچنین باتوجه به مشکلات مطروحه از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت در خصوص بهداشت آب برخی کوره های آجر پزی، اداره آب و فاضلاب شهرستان با هماهنگی شبکه بهداشت و درمان و اداره صنعت، معدن و تجارت نسبت به بازدید و رفع مشکل احتمالی اقدام کند.



