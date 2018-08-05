۶۱۳ کیلو تریاک در درگیری مسلحانه پلیس ایرانشهر باقاچاقچیان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ احمد طاهری اظهار داشت: ساعت پایانی شب گذشته در پی کسب خبری مبنی بر اینکه تعدادی از قاچاقچیان مسلح با دپو مقادیر قابل توجهی مواد مخدر در یکی از مناطق کویری شهرستان ایرانشهر قصد جابجایی آن به آن مناطق مرکزی کشور را دارند ، پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان بلافاصله وارد عمل شد.

وی افزود: تیم های عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ایرانشهر پس از ۲ کیلومتر رد زنی در این منطقه کویری سرانجام محل دپو مواد افیونی را شناسایی که در همین هنگام قاچاقچیان با عوامل انتظامی درگیر شدند.

وی ادامه داد: در این عملیات جانانه؛ عوامل انتظامی با موضع گیری مناسب مقابل به مثل کردند و پس از ساعتی آتش سنگین نیروهای خودی، قاچاقچیان مسلح با تنگ شدن عرصه برخود با استفاده از تاریکی شب و عوارض زمین متواری شدند.

جانشین انتظامی سیستان وبلوچستان تصریح کرد: در این عملیات جان برکفان پلیس مبارزه با مواد مخدر در پاکسازی منطقه ۶۱۳کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند.

سرهنگ طاهری خاطر نشان کرد: با توجه به سرنخ های بدست آمده تلاش برای دستگیری اعضای این باند حرفه ای قاچاق مواد افیونی ادامه دارد.