حملات توپخانه ای و موشکی ارتش سوریه علیه مواضع «جبهه النصره»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نیروهای ارتش سوریه موفق شدند در جدیدترین عملیات خود با استفاده از خمپاره و موشک مواضع عناصر گروه تروریستی جبهه النصره و گروه های مرتبط با آن را در روستاهای حومه شمالی و شمال غربی حماه مورد هدف قرار دهند.

این مواضع در روستاهای الزکات، الاربعین، الجنابره، زیزون و الزیاره در معرض حملات سنگین نیروهای ارتش سوریه قرار گرفت.

نیروهای ارتش سوریه همچنین روز گذشته تلاش تروریست های جبهه النصره برای ورود به حومه شمالی استان «حماه» را ناکام گذاشتند. تروریست های تکفیری جبهه النصره تلاش کردند تا خود را به حومه شمالی استان حماه سوریه برسانند. بر اساس این گزارش، تروریست ها قصد داشتند از این طریق وارد منطقه «الزلاقیات» در حومه شمالی حماه شوند. ارتش سوریه در جریان درگیری با اعضای جبهه النصره شماری از آنها را به هلاکت رسانده و تعدادی دیگر را زخمی کرد.