به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا خدری صبح یکشنبه در حاشیه آغاز بازسازی بلوار امام خمینی شهر چغادک در جمع خبرنگاران با انتقاد از سختگیری‌های بی‌مورد برخی از مأمورین راهنمایی رانندگی شهر اظهار داشت: عده‌ای از مردم گلایه هایی نسبت به سخت‌گیری‌های بی مورد برخی از مأمورین پلیس راهنمایی و رانندگی شهر چغادک دارند و عده ای از مردم مؤمن و موثق این گلایه ها را منتقل کرده‌اند.

امام جمعه چغادک افزود: لازم می بینم گلایه و نارضایتی مردم را اعلام کنم تا مشکل برطرف شود؛ توصیه می کنم قانون جرائم رانندگی را در حدی که در شهرهای دیگر (به ویژه شهر بوشهر به عنوان مرکز استان) اعمال می شود در اینجا هم همان طور عمل شود، نه اینکه در اینجا بیشتر از بوشهر سخت گیری شود.

وی بیان داشت: قطعاً مسئولان شهر که پیگیر راه اندازی پلیس راهنمایی و رانندگی در این شهر بوده‌اند در واقع به دنبال آن هستند که مشکلی از شهر و مردم برطرف شود و باری از مردم برداشته شود، نه اینکه باعث اذیت و آزار مردم شود.

حجت الاسلام خدری بیان داشت: شایسته است مأموران در این زمینه رعایت کنند و سخت‌گیری‌های بیش از حد و بی‌مورد نداشته باشند. باید بنا بر اجرای قانون در حد متعارف باشد نه اینکه یک مأمور به دنبال مچ گیری از مردم باشد و باعث تشدید نارضایتی مردم شود.

امام جمعه چغادک گفت: امیدوارم مسئولان این بخش به چنین مأمورینی حتماً تذکر دهند و مطمئنم که ان شاءالله این کار را انجام می دهند.