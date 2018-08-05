مسئول جدید بسیج کارمندی کرمانشاه معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه مسئول سازمان بسیج کارمندان استان کرمانشاه امروز یکشنبه با حضور سردار بهمن ریحانی فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان و جمعی از مسئولان سپاه و مدیران دستگاه‌های اجرایی و نیز کارمندان بسیجی برگزار شد.

در این مراسم سرهنگ برزو شریفی به عنوان مسئول جدید سازمان بسیج کارمندان استان معارفه و از زحمات حمیدرضا نادری که به سمت بازنشستگی نائل آمد قدردانی و تجلیل شد.

گفتنی است، سرهنگ برزو شریفی با حفظ سمت قبلی با عنوان مسئول بسیج کارگری استان عهده‌دار مسئولیت بسیج کارمندی استان شده است و در این عرصه هم خدمت‌رسانی خواهد کرد.