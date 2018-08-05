احتمال تحویل مابقی ATRها/حمایت وزیر اقتصاد فرانسه از قرارداد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه شرفبافی در مراسم استقبال از پنج فروند هواپیمای ATR۷۲-۶۰۰ تازه‌وارد هما که با حضور وزیر راه و شهرسازی، تعدادی از معاونان وی و اعضای کمیسیون عمران مجلس در آشیانه انقلاب مهرآباد تهران برگزار شد، گفت: توانستیم این پنج فروند را با تلاش تیم مذاکره‌کننده وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور خارجه و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مستقیماً از تولوز فرانسه با خلبانان ایرانی به تهران بیاوریم و این کار ما به جهانیان ثابت کرد که ما می‌توانیم.

وی ادامه داد: وقتی تحریم‌ها اعلام شد، عده‌ای مدام به من می‌گفتند «چه کار می‌خواهی بکنی؟ مگر می‌توانی مشکل را حل کنی؟»؛ من گفتم «یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت» و امروز اقدامات ما به نتیجه رسیده است.

رئیس هیات مدیره هما با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه راه نظام جمهوری اسلامی، بن‌بست ندارد»، گفت: این راه را نشان دادیم و توانستیم در شرایط ویژه اجتماعی سیاسی کشور، پنج فروند هواپیما وارد کنیم.

وی با بیان اینکه ATRها منجر به توسعه کشور بخصوص مناطق کمتر برخوردار می‌شود، گفت: از ۱۸ اردیبهشت تا ۱۵ مرداد امسال مهلت ۱۰ روزه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به شرکت‌های اروپایی داده شده بود تا قراردادهای خود را با ایران به نتیجه برسانند. ما نیز علی‌رغم ابطال مجوز فروش هواپیما به ایران، توانستیم با مذاکرات طولانی با مقامات اروپایی به ویژه ایتالیایی و فرانسوی و نیز مدیران ATR، مجوز ورود این پنج فروند را به ناوگان هما دریافت کنیم. همچنین امیدواریم هواپیماهای بیشتری تحویل بگیریم.

شرفبافی خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد فرانسه نیز برای ورود این هواپیماها به ایران تلاش زیادی انجام داد و از همه مهمتر مقاومت مردم ایران بود که پای عهد خود ایستادند. اعطای این مجوز خاص به این پنج فروند هواپیما نشان داد اگر اروپا بخواهد، می‌تواند از همه شرکت‌های سرمایه‌گذار اروپایی در ایران حمایت کند.

این مقام مسئول با اشاره به بهره‌برداری یکساله اخیر هما از ATR افزود: مدیران شرکت ایتالیایی ـ فرانسوی ATR نیز از بهره‌برداری مناسب هما تمجید کرده‌اند و ما قصد داریم تا این هواپیماها را برای توسعه عدالت سفرهای هوایی به کار ببریم. اگر شرکت ATR مجوزهای لازم را دریافت کند، می‌توانیم بقیه ATRهای مشمول قرارداد را نیز دریافت کنیم؛ ضمن اینکه تیم حقوقی هما نیز توانست برای سریع در تحویل هواپیماها، فرمت قرارداد را نیز اصلاح کند.