به گزارش خبرنگار مهر، حسین قراباغی ظهر یکشنبه در کمیسیون برنامه بودجه و مالی شورای شهر همدان افزود: تدوین برنامه ۵ ساله شهرداری نیاز به بهره گیری از متخصصین و اساتید مجرب دارد.

قراباغی اضافه کرد: باتوجه به اینکه از تدوین برنامه ۵ ساله عقب هستیم در مرکز مطالعات و پژوهش های شورا کمیته مالی و اقتصادی تشکیل شده و دارای سه کارگروه است که با حضور اساتید دانشگاهی و اعضای شورا و معاونت های شهرداری تشکیل جلسه می دهند.

قراباغی با تاکید بر اینکه شهرداری باید از فرصت سوزی ها جلوگیری کند، افزود: معاونت برنامه ریزی شهرداری همدان باید از ظرفیت این کمیته و کارگروهها استفاده کند تا چند ماه آینده خروجی مناسبی حاصل شود.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان نیز گفت: سایت اطلاع رسانی شهرداری و شورا با توجه به رویداد همدان ۲۰۱۸ باید دوزبانه شود.

حمید بادامی افزود: همدان نیازمند کارت شهروندی برای ارائه خدمت به شهروندان است و سیاست مدیریت شهری باید الکترونیکی کردن و ارائه خدمات و برون سپاری خدمات شهرداری باشد.

عضو شورای شهر همدان نیز با اشاره به اینکه فرصت زیادی در اجرای طرح ها و تدوین برنامه ها نداریم، گفت: نه عمر نوح داریم و نه صبر ایوب که بخواهیم با آرامش جلسات مختلف کارشناسی تشکیل دهیم و به نتیجه برسانیم بنابراین باید فرصت سوزی نکنیم.

اکبر کاوسی امید اضافه کرد: وقتی یک سیاست و تصمیمی از طرف شورا اتخاذ می شود باید ضمن ابلاغ به موقع به شهرداری کارها به انجام برسد و برای این موضوع زمان ثابتی مشخص شود تا مسئولان بلافاصله پاسخگو باشند.

وی تاکید کرد: اگر مدیری در شهرداری نمی تواند در زمان مشخص پاسخگو باشد باید تغییروتحول صورت پذیرد.