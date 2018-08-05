مدیرکل امور بانوان استانداری همدان از خبرگزاری مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره دوروزی ظهر یکشنبه و در آستانه روز خبرنگار از دفتر خبرگزاری مهر در استان همدان بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت های این مجموعه قرار گرفت.

مدیرکل امور بانوان استانداری همدان در این دیدار بر لزوم توجه خبرنگاران به مسائل اجتماعی و پرداختن به امور جامعه و حل مشکلات تاکید کرد.

طاهره دوروزی که خود از خانواده شهدای استان همدان است در این بازدید دقایقی به ذکر خاطراتی از دوران دفاع مقدس پرداخت.

وی با بیان اینکه ثبت رویدادها و بیان آنها در دوره های بعد برای نسل جوان تر؛ این قشر را با وقایعی که طی شده تا به این مرحله رسیده ایم آگاه می کند، گفت: خبرنگاران باید در زمینه امیدآفرینی در جامعه تلاش کنند.

مدیرکل امور بانوان استانداری همدان با تاکید بر حضور خبرنگاران در بطن جامعه و گفتگو با مردم و انتقال خواسته های آنان به مسئولان عنوان کرد: خبرنگاران چشم بیدار جامعه و زبان گویای مردم هستند.

دوروزی خبر رسانی صحیح را در هدایت جامعه در مسیر درست موثر دانست و عنوان کرد: خبرنگاران با تولید خبرهای امید آفرین به تقویت روحیه نشاط و همدلی در جامعه توجه کنند.

وی همچنین از اجرای طرحی توسط مجموعه امور بانوان استانداری همدان سخن گفت و بابیان اینکه در این طرح ضمن حضور در بین مردم و مسافران شهر همدان با انجام گفتگویی دوستانه و صمیمانه مشکلات بانوان جامعه بررسی خواهد شد، گفت: مسئولان باید در جمع مردم حاضر شده و از نزدیک با آنها به گفتگو بپردازند.