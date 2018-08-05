به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان، مصطفی پناهنده با اشاره به اینکه این عملیات طی ۴ ماه نخست سال جاری در محورهای شریانی، فرعی و اصلی و راههای روستایی استان انجام شده است، اظهار داشت: این اقدام به منظور حفظ و افزایش ایمنی در محورهای مواصلاتی استان انجام شده است.

وی افزود: اصلاح شانه‌سازی در جاده‌ها نقش موثری در ارتقاء سطح ایمنی محورهای مواصلاتی و همچنین کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن به وی‌ژه کاهش تصادفات واژگونی دارد.

پناهنده از تسطیح و رگلاژ ۲۲ هزارو ۶۸۹ کیلومتر از شانه راه‌های آسفالته استان همدان به منظور افزایش ایمنی و نگهداری راه‌ها خبر داد و افزود: ۲۵۷ کیلومتر رگلاژ راه های شنی نیز در محورهای مواصلاتی استان انجام شده است.

وی یادآور شد: با توجه به گشت‌های انجام شده از سوی پرسنل این اداره‌کل و شناسایی مسیرها و اجرای عملیات ایمن‌سازی راههای حوزه استحفاظی استان همدان، ۱۶ مورد اصلاح پیچ های خطرناک، ۲۲ مورد اصلاح تقاطع ها و ۴۳ مورد احداث دوربرگردان و پارکینگ نیز انجام شده است.