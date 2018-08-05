  1. استانها
  2. همدان
۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۳۷

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان عنوان کرد:

استقرار تیم کاروان سلامت هلال احمر همدان در شهرستان مهرستان

همدان - مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان از استقرار تیم کاروان سلامت هلال احمر همدان در شهرستان مهرستان استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

بهروز کارخانه ای در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی وقوع خشکسالی و بروز بیماریهای متعدد در استان سیستان و بلوچستان تیم کاروان سلامت جمعیت هلال احمر استان همدان به این استان اعزام شد.

وی گفت: در این برنامه که به همت معاونت داوطلبان جمعیت هلال احمر استان همدان برگزار شده پزشکان و پیراپزشکان داوطلب نسبت به ویزیت بیماران و تحویل داروهای ضروری به آنان اقدام می کنند.

کارخانه ای تاکید کرد: تیم درمانی این جمعیت شامل تخصص های زنان و زایمان، مامایی، داخلی، عمومی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، مشاوره و دندانپزشکی است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان گفت: این گروه از ۱۴ مردادماه به مدت ۵ روز در روستای دِیهی از توابع شهرستان مهرستان استان سیستان و بلوچستان مستقر بوده و به خدمت رسانی خواهند پرداخت.

وی یادآور شد: در روز نخست فعالیت این تیم با استقبال اهالی منطقه مواجه شده به طوریکه در ساعات اولیه همه نوبتها برای روز نخست تکمیل شده است.

کد خبر 4366357

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها