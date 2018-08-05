استقرار تیم کاروان سلامت هلال احمر همدان در شهرستان مهرستان

بهروز کارخانه ای در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی وقوع خشکسالی و بروز بیماریهای متعدد در استان سیستان و بلوچستان تیم کاروان سلامت جمعیت هلال احمر استان همدان به این استان اعزام شد.

وی گفت: در این برنامه که به همت معاونت داوطلبان جمعیت هلال احمر استان همدان برگزار شده پزشکان و پیراپزشکان داوطلب نسبت به ویزیت بیماران و تحویل داروهای ضروری به آنان اقدام می کنند.

کارخانه ای تاکید کرد: تیم درمانی این جمعیت شامل تخصص های زنان و زایمان، مامایی، داخلی، عمومی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، مشاوره و دندانپزشکی است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان گفت: این گروه از ۱۴ مردادماه به مدت ۵ روز در روستای دِیهی از توابع شهرستان مهرستان استان سیستان و بلوچستان مستقر بوده و به خدمت رسانی خواهند پرداخت.

وی یادآور شد: در روز نخست فعالیت این تیم با استقبال اهالی منطقه مواجه شده به طوریکه در ساعات اولیه همه نوبتها برای روز نخست تکمیل شده است.