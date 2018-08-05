ضرورت تعامل نخبگان در گفتمان سازی حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، «داود عامری» به مناسبت گرامیداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی گفت: حقوق بشر، حفظ کرامت انسانی و ساز وکارهای منطقه‌ای و بین المللی حمایت از آن، از جمله دغدغه های جهانی است که نه تنها سازمان های بین‌المللی، بلکه بسیاری از کشورها و حتی نهادهای غیردولتی را به استیفای آن برانگیخته است.

دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی افزود :حقوق بشر و کرامت انسانی پایه و اساس بسیاری از حقوق، امتیازات و تکالیف انسانی را تشکیل می‌دهد و شناسایی و حفظ کرامت ذاتی انسان و حقوق او، اساس آزادی، امنیت و صلح عادلانه در جهان را به وجود خواهد آورد.

وی ادامه داد: متأسفانه در عصر حاضر، عدم شناسایی، تحقیر، تبعیض و نادیده گرفتن این حقوق توسط برخی افراد، گروه ها، دولت ها و حتی سازمان های بین المللی منجر به اعمال وحشیانه ای گردیده است که اثرات آن در هر گوشه ای از این جهان پهناور مشهود است.

عامری تصریح کرد : توجه به مضامین عالی بشری و حفظ کرامت انسانی در ادیان توحیدی از جمله دین مبین اسلام که دارای مبانی فکری و اصول قابل ملاحظه ای در این زمینه است، برکات بسیاری را برای جامعه انسانی به همراه دارد. بنابراین دولت های اسلامی و نخبگان مسلمان باید در عرصه نظر و عمل دیدگاه های خود را برای حفظ کرامت انسانی و وضعیت اسفبار حقوق بشری در جهان معاصر ارایه دهند.

دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی در پایان تاکید کرد: کشورهای مسلمان و سازمان‌های اسلامی همچون سازمان کنفرانس اسلامی هرساله برنامه‌ها و اقدامات اساسی را به منظور بزرگداشت این روز برگزار نمایند وآنرا فرصتی مغتنم برای اتخاذ اقدامات جدی و نجات حقوق بشر از میراث تلخ گذشته توسط استعمارگران بدانند و گفتمان حقوق بشری را با تأکید بر عدالت و کرامت انسانی در عرصه های تعامل، همکاری و آموزش ارتقاء بخشند.