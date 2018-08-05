چرایی از سرگیری صادرات نفت عربستان از باب المندب

به گزارش خبرگزاری مهر، رای الیوم در مطلبی با اشاره به از سرگیری انتقال محموله های نفتی عربستان از باب المندب آورده است: چرا سعودی ها با این سرعت صادرات نفتی خود از تنگه باب المندب را از سر گرفتند؟ چرا دنیا به نگرانی سعودی ها درباره دریانوردی بین المللی به شکل جدی توجهی نکرد؟ آیا نشست صلح ژنو طوق نجات برای همه است؟ روایت رسمی سعودی ها مبنی بر هدف قرار گرفتن نفتکش هایش با اقبال بین المللی روبرو نشد زیرا با شک و تردیدهای بسیاری همراه بود. دریانوردی بین المللی در تنگه باب المندب نیز تاثیر زیادی نپذیرفت و مقامات سعودی تصاویری از نفتکش هایی که ادعا می کردند هدف قرار گرفته است، منتشر نکردند. خالد الفالح وزیر انرژی سعودی از تصمیم برای از سرگیری محموله نفتی از طریق باب المندب پس از تدابیری که وی آنها را کاهش دهنده خطرات دانست سخن گفت اما اشاره ای به ماهیت این اقدامات و تدابیر نکرد.

این رسانه می نویسد: جنبش انصارالله یمن از توقف عملیات دریایی به مدت دو هفته به عنوان حسن نیت خبر داده و همچنین با حضور در نشست صلح ژنو که مارتن گریفیتس نماینده سازمان ملل در امور یمن خواستار آن شده، موافقت کرده است. جنگ از چهار سال قبل در نزدیکی باب المندب جریان دارد و ناوهای اماراتی و سعودی از سوی یمنی ها هدف قرار می گیرد و بعید نیست که در صورت ادامه جنگ این حملات ادامه یابد.

رای الیوم در ادامه نوشت: تنها راه تامین دریانوردی در دریای سرخ و حمایت از نفتکش های سعودی و دیگر نفتکش ها؛ توقف این جنگی است که ائتلاف عربی به رهبری عربستان و امارات با همه زور خود نتوانسته است از نظر نظامی سرنوشت آنرا رقم بزند و به هر اندازه که این جنگ ادامه دار باشد؛ تلفات و خسارات بیشتری به ائتلاف ضد یمن وارد می کند و آنرا در معرض انتقادها و اتهامات بین المللی مربوط به ارتکاب جنایات جنگی قرار می دهد به ویژه که وجهه این ائتلاف به شدت خدشه دار شده است.

این رسانه در پایان می نویسد: نشست صلحی که مارتین گریفیتس نماینده سازمان ملل در امور سوریه خواستار برگزاری آن در ژنو شده است به مثابه طوق و حلقه نجات برای همه طرفهاست و چه بسا آخرین فرصت برای پایان دادن به این جنگ خونین است.