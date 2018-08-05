استفاده مجدد از وسایل پزشکی در ایران کمتر از آمریکا/اسراف داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج حریرچی، در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در خصوص بررسی بخشنامه استفاده مجدد از تجهیزات پزشکی با قابلیت چند بار مصرف، اظهار داشت: بخشنامه اخیر اتفاق جدیدی نیست، بلکه جمع بندی و تلخیصی از بخشنامه های ۲۵ سال گذشته بوده است.

وی با اشاره به اینکه، اصولا تمام وسایل پزشکی، خصوصا ابزار و وسایل جدید، قابلیت استفاده مجدد دارند، افزود: در دنیا سازمان های مختلف پزشکی معیارهای متفاوتی برای استفاده مجدد از تجهیزات دارند، در کشور ما هم به طور معمول از این وسایل استفاده می شده و متاسفانه در سال های گذشته بخشی از بخشنامه ها در استفاده مجدد از این وسایل محدودیت هایی ایجاد کرده بود که این امر باعث ضرر به اقتصاد کشور و خروج ارز می شد.

سخنگوی وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: از ۱۹۷۰ دستورالعملی در آمریکا درخصوص استفاده مجدد از وسایلی که یکبار مصرف نامیده می شد، تهیه شد. در کشور ما هم، به طور معمول این وسایل مورد استفاده قرار می گرفت. در سال های گذشته قسمتی از بخشنامه ها در استفاده مجدد از وسایلی که امکان استفاده مجدد داشت، محدودیت هایی ایجاد کرده بود که این امر باعث ضرر به اقتصاد کشور و خروج ارز می شود.

معاون کل وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه، بخشنامه اصلی در دی ماه صادر شده و بخشنامه اردیبهشت ماه ارزیابی بخشنامه های قبلی بوده و نمی توان آن را به تحریم ها ارتباط داد، تصریح کرد: اکنون ارزیابی ما این است که میزان استفاده مجدد از تجهیزات پزشکی بسیار کمتر از کشورهای سازنده این تجهیزات مثل آمریکا و انگلیس است.

حریرچی بیان کرد: استفاده مجدد از تجهیزات پزشکی در آمریکا در بیمارستان ۲۰۰ تخته، سالانه ۶۰۰ هزار تا یک میلیون دلار صرفه جویی هزینه دارد، همچنین در هزینه حمل زباله نیز صرفه جویی می شود. در ژاپن نیز در ۸۰ تا ۹۰ درصد بیمارستان ها استفاده مجدد از تجهیزات پزشکی اجرا می شود.

معاون کل وزارت بهداشت در ادامه گفت: ما معتقدیم آنچه منجر به هزینه غیر ضرور می شود، خصوصا اینکه عواید آن به جیب غیر ایرانی برود، اسراف است.

وی در خصوص میزان صرفه جویی حاصل از این روش اظهار داشت: این میزان هنوز در کشور ما برآورد نشده، اما صرفه جویی ماهانه ۴۰ میلیارد تومان را می توان برای آن پیش بینی کرد.

حریرچی در ادامه افزود: در ۴ سال گذشته، ۲۴ هزار تخت بیمارستانی و در ۴ ماه گذشته نیز ۶۰۰ تخت به بیمارستان ها اضافه شود. همچنین تا سال آینده نیز ۴ هزار تخت دیگر اضافه خواهد شد.

سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: وسایل پزشکی به ۳ دسته حیاتی، نیمه حیاتی و غیرحیاتی تقسیم بندی می شوند. بر خلاف تصور عمومی که وسایلی که با خون در ارتباط است باید تنها یک بار مصرف شود، اما تجهیزاتی مثل قیچی، پنس و وسایل آهنی که با خون بدن ارتباط دارند، بعد از استریل کردن، قابل استفاده هستند و قاعده آن به استفاده مجدد است و به ایران هم محدود نمی شود و در همه کشورها امری معمول است.

معاون کل وزارت بهداشت تصریح کرد: به مردم اطمینان می دهیم که سلامت آنها به خطر نمی افتد. وزارت بهداشت در این موضوع حساسیت زیادی به سلامت مردم دارد، چراکه در صورت عفونت و ایجاد مشکل از این روش، هزینه های بیشتری بر کشور تحمیل می شود.

به گفته حریرچی، ما با توجه به معیارهای علمی روز دنیا در وسایل یکبار مصرف و چند بار مصرف اسراف داریم، این در حالی است که در آمریکا بعد از استریل کردن وسایل پزشکی، مصرف مجدد وجود دارد. نیت بسیاری از تولیدکنندگان خارجی این است که ما باید مصرف بیشتر داشته باشیم و ارز بیشتری به آنها بدهیم.

وی در پایان با اشاره به اینکه، در آلمان و ژاپن، خود بیمارستان ها اقدام به استریل وسایل پزشکی می کنند، اما در آمریکا و استرالیا شرکت هایی هستند که اقدام به استریل وسایل می کنند و در آمریکا قانون وسایل استریل شده با وسایل اورجینال یکی است، گفت: نباید به هر چیزی مشکوک بود و موجب تشویش اذهان عمومی شد. این مسئله بسیار مهم است و نمی توان با آن شوخی کرد.