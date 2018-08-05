بیشترین پایش های واحد صنعتی در پاکدشت و شهرری صورت گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث کلانتری ظهر یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه پایش و نظارت بر واحدهای صنعتی استان اولویت برنامه های اداره کل محیط زیست استان تهران است اعلام می کنیم که نسبت به این مسئله بسیار جدی هستیم و با تمام توان به آن ورود کرده ایم.

کلانتری در ادامه با بیان اینکه در ۳ ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۸۰۰ واحد صنعتی در استان تهران مورد پایش گرفته است افزود: روند پایش و نظارت دقیق بر واحدهای صنعتی و معدنی استان تهران همچنان ادامه دارد و مورد ارزیابی هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه بیشترین پایش ها در حوزه شهرستان پاکدشت و پس از آن در شهر ری صورت گرفته است گفت: این نظارت ها در سایر شهرستان ها نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه کلیه واحدهای صنعتی موظف به رعایت استانداردهای محیط زیست هستند، اظهار داشت: در این خصوص هیچ گونه چشم پوشی نسبت به واحدهای آلاینده نخواهیم داشت و با واحدهای خاطی برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.

وی بیان داشت: اگر هرکدام از واحدها و صنایع آلاینده بخواهند ضوابط زیست‌محیطی را رعایت نکنند، علناً چیزی از طبیعت باقی نخواهد ماند و لذا نظارت بر عملکرد این واحدهای صنعتی ضرورتی انکارناپذیر است.