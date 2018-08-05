۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۵۴

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک:

۵ هکتار از اراضی ملی شهرستان آبیک در آتش سوخت

قزوین- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک گفت: پنج هکتار از اراضی ملی روستای صمغ آباد از توابع شهرستان آبیک در آتش سوخت.

محمد ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم واکنش سریع اداره حفاظت محیط زیست آبیک و اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین با مشارکت اداره منابع طبیعی شهرستان و تنی چند از اهالی محل پس از اطلاع بلافاصله به منطقه یاد شده عزیمت و پس از ساعت ها تلاش در دامنه کوه موفق به مهار آتش سوزی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبیک تصریح کرد: در این آتش سوزی حدود ۵ هکتار از اراضی ملی شده روستای صمغ آباد از توابع شهرستان آبیک طمعه حریق شد.

وی از مردم و دوست داران طبیعت و گردشگران خواست در هنگام عزیمت به طبیعت ضمن رعایت نکات ایمنی از برپا کردن آتش در زیستگاههای حیات و حش در راستای حفاظت از تنوع زیستی اکیدا خوداری کنند و در صورت وقوع آتش سوزی در کوتاهترین زمان ممکن مراتب را به ادارات محیط زیست و منابع طبیعی اطلاع دهند.

کد خبر 4366388

