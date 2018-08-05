۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۰۸

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی خبر داد:

قطع ۱۲ ساعته گاز برخی مشترکان بیرجندی

بیرجند-مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: گاز برخی مشترکان بیرجندی فردا به مدت ۱۲ ساعت قطع خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت گاز خراسان جنوبی، سید محمود هاشمی با اعلام این خبر اظهار داشت: گاز مشترکان خیابان های فرد جمهوری حد فاصل جمهوری ۱ تا سه راه اسدی بیرجند، فردا دوشنبه ۱۵ مرداد قطع خواهد بود.

وی بیان کرد: این کار به دلیل برای انجام عملیات تعمیر شبکه بوده و به همین دلیل از ساعت هشت صبح به مدت ۱۲ ساعت قطع گاز را در این مناطق خواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی ادامه داد: مشترکان، تمهیدات لازم را بیاندیشند و برای جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی، شیر اصلی گاز را قطع کنند و در صورت بروز هرگونه مشکل مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۹۴ به امداد گاز اطلاع دهند.

