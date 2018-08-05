۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۱۴

رئیس قرارگاه فرهنگی کنگره سه هزار شهید استان قزوین:

« سفیر آفتاب» در مناطق کم برخوردار قزوین برنامه اجرا می کند

قزوین- رئیس قرارگاه فرهنگی کنگره سه هزار شهید استان قزوین گفت: با اعزام خودروی«سفیر آفتاب» به ۲۲ محله کم برخوردار قزوین برنامه های فرهنگی به مناسبت کنگره سه هزار شهید استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کاظمی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در معراج الشهدا برگزار شد اظهارداشت: برنامه های متنوعی در شهرها داریم که تحت عنوان سفیر آفتاب در ۲۲ نقطه شهر قزوین اجرا می شود.

وی بیان کرد: این برنامه به صورت مشترک با صدا و سیما اجرا می شود و یک واحد سیار نمایشی با حضور در مناطق کم برخوردار با داشتن امکانات آمفی تئاتر شهری نسبت به انتقال پیام شهدا در قالب نمایش و فعالیت هنری اقدام می کند.

کاظمی بیان کرد: برگزاری یادواره های قشری برای بانوان، معلمان، دانش اموزان و داتشجویان از ۲۰ آبان در استان قزوین تدارک دیده شده و برگزار می شود.

عباس کاظمی تصریح کرد: خودروی سفیرآفتاب در سال گذشته در ۱۷ نقطه و امسال در ۲۲ نقطه از ۱۰ مرداد برنامه اجرا خواهد کرد.

وی یادآورشد: نمایش اجرا شده در سفیر آفتاب با موضوع کودک، نقش خانواده در تربیت فرزندان، ترویج سبک زندگی و آشنایی با شهدای شاخص هر محله است که با استقبال خوب مردم روبرو شده است.

کاظمی گفت: در این برنامه فرهنگی اجرای سرود، مشاوره روان شناس با کمک  طلاب و روحانیون در حوزه های مختلف پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: این برنامه توسط هنرمندان استان انجام می شود و سه گروه سرود شاخص از شهرهای الوند، شریف آباد و قزوین در سفیر آفتاب برنامه اجرا می کنند.

رئیس قرارگاه فرهنگی کنگره شهدای قزوین اظهارداشت: خوشبختانه مردم از فعالیت های ترکیبی استقبال می کنند و این روش در انتقال پیام بسیار تاثیرگذار است و توانسته به عنوان یک حرکت ارزشمند مورد توجه مردم قرار گیرد.
وی اضافه کرد: خودروی سفیر آفتاب امشب در بوستان ولایت قزوین مستقر شده و از ساعت ۱۰ شب برنامه های خود را برای مردم این محله اجرا خواهد کرد.

