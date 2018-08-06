برگزاری نمایشگاه مطبوعات به خبرنگاران واگذار شود

یاسر قزوهی، در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و رسانه‌های استان گلستان برگزاری نمایشگاه مطبوعات را یک فرصت دانست و اظهار کرد: باتوجه به توان و ظرفیتی که در مجموعه خبرنگاران استان وجود دارد انتظار می رفت این نمایشگاه با قدرت بیشتر در استان اجرا شود.

وی حضور خبرنگاران گلستانی را در نمایشگاه مطبوعات استان بسیار کمرنگ اعلام کرد و افزود: نسبت به تعداد خبرنگارانی که در گلستان مشغول به فعالیت هستند این حضور در شان استان نیست و این نشان می دهد اهتمامی به این کار ندارند.

جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گلستان گفت: اگر سهل انگار از سوی مسئولان صورت گرفته و این باعث دلخوری خبرنگاران شده انتظار می رفت در نمایشگاه شرکت می کردند و صدای خود را به آن ها می رساندند.

وی با بیان اینکه خود خبرنگاران باید متولی برگزاری نمایشگاه مطبوعات باشند، تصریح کرد: اگر این نمایشگاه به صورت صنفی برگزار شود از انسجام بیشتری برخوردار خواهد شد چرا که ورود مجموعه دیگر باعث می شود تا جذابیت کار از بین برود.