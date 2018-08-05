عمده ترین مشکلات دانشگاه ها در حوزه های استخدام و بازنشستگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، اباصلت خراسانی در نشست شورای سیاستگذاری مناطق ۱۰ گانه امور اداری و پشتیبانی، گفت: در تک تک دانشگاه ها در زمینه بهره گیری از پتانسیل های موجود در بخش های اداری تجربیات بسیار با ارزشی موجود است که باید با تعامل با هم از این تجربیات مثبت استفاده کنیم.

وی با اشاره به تدوین الگوی کلان مدیریت آموزش عالی و اعطای برخی اختیارات قابل واگذاری ستاد وزارت به دانشگاه ها اظهار داشت: انتظار ما این است که وزارت علوم در بخش HR کمک و همفکری بیشتری با سیستم داشته باشد تا با اتکا به تجارب انباشته شده فراوان و التزام به ضرورت های ناشی از نگاه توسعه ای به آموزش عالی گام مهمی به سوی استقلال بیشتر دانشگاه ها برداریم.

مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: فقدان سند برنامه توسعه انسانی و سند برنامه توسعه رفاهی برای کارکنان و بازنشستگان کاملاً در حوزه ستادی حس می شود در حالی که منابع قابل استفاده در وزارت علوم، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بسیار زیاد است ولی استفاده بهینه از آنها صورت نمی گیرد.

خراسانی با تاکید بر حرکت به سوی همدلی و ایجاد فرهنگ کار جمعی، هم اندیشی و همفکری در خصوص مشکلات مشترک کاری گفت: در حوزه های استخدام و جذب نیرو و همچنین در حوزه بازنشستگی مشکلات مشترکی وجود دارد که انتظار ما از دبیران مناطق این است تا با هم فکری و هم اندیشی و شرکت در جلسات بتوانیم از پیشنهادات سازنده دبیران در خصوص حل این مشکلات بهره مند شویم و با کمک هم موانع را از سر راه برداریم.

مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم با اشاره به برنامه ریزی، سیاستگذاری و هماهنگی های بیشتر در حوزه امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گفت: یکی از مشکلات عمده و مشترک در دانشگاه ها در بخش های مربوط به سامانه الکترونیکی و فعالیت های دانشگاه ها در بخش های مرتبط در وب سایت مناطق و سیستم های مکانیزه است که هر کدام به شیوه ای متفاوت عمل کرده و گاه مشاهده می شود که اطلاعات و آمار دانشگاه ها اعتبار سنجی لازم را نداشته اند.

وی افزود: بررسی و ارائه پیشنهادات در خصوص نقاط قوت و ضعف این سیستم ها می تواند نقش مهمی در چشم انداز توسعه ای و ایجاد وحدت رویه در برنامه های حوزه امور اداری و پشتیبانی ایفا کند.