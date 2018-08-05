اجرای طرح رایگان واکسیناسیون علیه تب مالت/ایمن سازی۱۵۰۰۰راس بره

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق ظفری پیش از ظهر یکشنبه در رابطه با جزئیات طرح افزود: در راستای ایجاد ایمنی مناسب در جمعیت بره و بزغاله و همچنین جلوگیری از بروز و شیوع بیماری تب مالت در سطح جامعه هدف انسانی، اداره دامپزشکی باشت همه ساله نسبت به انجام واکسیناسیون سراسری "تب مالت" بره و بزغاله اقدام می کند.

ظفری تصریح کرد: در همین راستا تمامی واحدهای اپیدمیولوژیک شهرستان باشت در انجام این طرح تحت پوشش قرار گرفته و بالغ بر 15 هزار و 439 رأس بره و بزغاله ایمن سازی شد.

ظفری خاطرنشان کرد: انجام واکسیناسیون برای دامداران کاملا رایگان بوده و هیچ گونه وجهی از دامداران برای انجام طرح دریافت نشد.