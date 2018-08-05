راه اندازی گشت ویژه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، نوید عباسی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز اسلامشهر طی سخنانی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تخلیه نخاله های ساختمانی در حریم راه ها و اراضی کشاورزی این شهرستان اظهار داشت: لازم است در این زمینه اقدامات جدی و موثری صورت بگیرد تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن نسبت به جمع آوری این ضایعات قدم برداریم.

عباسی در ادامه با تاکید بر برقراری افزود: در این راستا در هر بخش شهرستان با مسئولیت بخشداران، گشت مشترک با حضور نمایندگان بخشداری، جهاد کشاورزی، شهرداری مربوطه و در صورت لزوم نمایندگان اداره امور منابع آب،‌ حفاظت محیط زیست، اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای به صورت هفتگی برقرار خواهد شد.

معاون فرماندار اسلامشهر با بیان اینکه قبل از صدور پروانه ساختمانی توسط دهیاری ها باید استعلام های لازم از بنیاد مسکن اخذ شود گفت: به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی در روستاها، بنیاد مسکن شهرستان با هماهنگی دستگاه استانی ذیربط نسبت به تسریع در بازنگری طرح های هادی روستایی و پیش بینی نیازهای واقعی روستاها اقدام خواهد کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: لازم است که اداره امور منابع آب شهرستان گزارش کاملی از وضعیت تخلیه نخاله های ساختمانی در حاشیه رودخانه ها و تصرفات غیر قانونی حریم و بستر رودخانه ها را به منظور ایجاد هماهنگی با سایر دستگاه های متولی تهیه کند و همچنین مدیریت جهاد کشاورزی اسلامشهر و شهرداری احمد آباد مستوفی نیز با همکاری اداره حفاظت محیط زیست اسلامشهر نسبت به برچیدن واحدهای جمع آوری ضایعات در اراضی نوروز آباد و جلوگیری از استقرار مجدد آن ‌اقدامات مقتضی را صورت دهد.