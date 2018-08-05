۱۱ شرکت دانش بنیان در حوزه علوم پزشکی مازندران فعالیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید سعیدی معاون ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار اظهار داشت: در حوزه تحقیقات و فناوری جزو تیپ دو دانشگاه های علوم پزشکی کشور محسوب می شدیم و با تلاش های صورت گرفته این وضعیت ارتقاء یافت.

وی افزود: سه دانشمند دانشگاه علوم پزشکی استان جزو دانشمند یک درصد و برتر دنیا از نظر ارجاع قرار گرفته اند و انتظار داریم شمار دانشمندان دانشگاه افزایش یابد.

وی میزان ارجاع به مقالات پژوهشی را بیش از ۳۷ هزار مورد بیان و اظهار امیدواری کرد تا رتبه دانشگاه در این بخش نیز ارتقاء یابد.

سعیدی افزود: در سال جاری دو واحد پژوهشگاهی دانشگاه علوم پزشکی استان دارای ردیف بودجه مستقل شده اند و بودجه نسبتا خوبی برای پژوهشگاه ها درنظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه پنج شرکت دانش بنیان اضافه شد و گفت: تاکنون شش شرکت دانش بنیان در دانشگاه فعال بوده و میزان ثبت شرکت ها ۵۰ درصد افزایش یافته است.

سعیدی با عنوان اینکه مازندران از نظر امکانات، فضا؛ هیئت علمی و بودجه با دیگر استان ها قابل مقایسه نیست در عین حال تصریح کرد: مازندران با داشتن پتانسیل های زیادی به بجایگاه واقعی خود در کشور دست یابد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مسئله اخلاق پژوهشی را امری بسیار مهم برشمرد و گفت: ما جزو دانشگاههایی هستیم که میزان خوداستنادی در تحقیقاتش کم و زیر ۱۵ درصد است.، همچنین چهار مورد ثبت اختراع جدید درحال انجام است.