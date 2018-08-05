مسئولان فرهنگی برای کاهش آسیب های اجتماعی برنامه ریزی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نشست شورای استانی بانوان فرهیخته استان روز یکشنبه با حضور معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین در محل این اداره برگزار شد.

حجت الاسلام عباس نظری در این نشست اظهار کرد: توانمندسازی اقشار تاثیرگذار از وظایف مسئولان فرهنگی است و باید آن را جدی بگیریم.

وی درخصوص نشست عمومی که در شهریورماه برگزارخواهد شد تصریح کرد:دراین نشست آسیبهای اجتماعی که در اولویت قرار دارند مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار می گیرند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین یادآورشد: یکی از آسیب های رایج در جامعه کنونی کاهش ازدواج است که مهمترین علت آن افزایش بیکاری، گرانی مسکن و تجمل گرایی است.

خدیجه تقی پور مسئول جمعیت بانوان فرهیخته استان قزوین نیز در ادامه اظهار کرد: اجرای برنامه های فرهنگی و طرحهایی در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی مهمترین هدف برای تحکیم بنیان خانواده است و می توانیم برای ارتقای سطح علمی بانوان فرهیخته در استان از اساتید برجسته برای اطلاع رسانی در خصوص «سبک زندگی، تجمل گرایی» استفاده کنیم.

بتول نظرپور دبیر جمعیت بانوان فرهیخته نیز بیان کرد: بهترین روش برای مقابله با تهاجم فرهنگی غرب، اتکا به آموزه های دینی است زیرا فرهنگ جامعه برگرفته از اعتقادات دینی و آداب و رسوم این مرز و بوم است و اگر به آن توجه کنیم بسیاری از مشکلات کاهش خواهد یافت.

در ادامه این جلسه در خصوص برگزاری دوره آموزشی تخصصی طرح نویسی با هدف ارتقای مهارت علمی و تقویت و توانمندسازی بانوان فرهیخته بحث و تبادل نظر و مقرر شد با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه استان قزوین در موردنحوه برگزاری این دوره با سازمان تبلیغات همکاری شود.

شرکت در این دوره برای جمعیت بانوان فرهیخته و کارشناسان فرهنگی و علاقه مندان فعالان اجتماعی و فرهنگی مفید است و به شرکت کنندگان در این دوره گواهی نامه معتبر داده خواهد شد.