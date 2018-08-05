پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی برای اشتغال روستاییان

حسین فتح آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از اولویت‌های مهم این نهاد ایجاد فرصت‌های شغلی در روستاها است، گفت: برای مشاغلی که قابلیت اجرا در روستاها داشته باشند تا سقف ۵۰ میلیون تومان وام با سود ۶ درصد پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه روستاها و شهرهای با جمعیت زیر ۱۰ هزار نفر شامل این طرح می‌شود، بیان کرد: تسهیلات برای این طرح پس از تایید کارشناسان حوزه اشتغال قابل پرداخت است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان تهران ادامه داد: این وام به مددجویان تحت حمایت و افراد نیازمند غیر مددجو که توانایی ایجاد اشتغال را دارند، پرداخت می‌شود.

فتح آبادی به مراحل درخواست وام برای ایجاد اشتغال در روستاها اشاره کرد و گفت: متقاضیان دریافت این تسهیلات درابتدا باید برای تشکیل پرونده، مشاوره و تعیین مسیر شغلی به کمیته امداد محل سکونت خود مراجعه و سپس در سایت کارا به آدرس www.kara.mcls.gov.ir ثبت نام کنند که بعد ازبررسی و تایید نهایی طرح، اسامی افراد به سرپرستی بانک‌های عامل ارسال و توسط آن‌ها تعیین شعبه می‌شوند.

وی با اشاره به رسته‌های اولویت دار تسهیلات توسعه اشتغال روستایی و عشایری بیان کرد: رسته‌های صنعت، کشاورزی و خدمات شامل پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی می‌شوند.