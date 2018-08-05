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۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۲۵

رئیس شعبه ۱۱۲ کیفری کرج خبر داد:

صدور حکم یک شرور فعال فضای مجازی در کرج

صدور حکم یک شرور فعال فضای مجازی در کرج

کرج - رئیس شعبه ۱۱۲ کیفری دو کرج گفت: حکم محکومیت متهمی که با گرفتن عکس‌های مختلف با در دست داشتن قمه و قداره مردم را به خشونت و درگیری تحریک می‌کرد، صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق حسنوند از صدور حکم یکی از شرورهای فعال در شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد و گفت: دادگاه متهم به نام «مصطفی. ت» که دارای سوابق متعدد کیفری بود به اتهام تحریک به اعمال خشونت‌آمیز در فضای مجازی برگزار شد.

وی درباره پرونده توضیح داد: این متهم با گرفتن عکس‌های مختلف در حالت برهنه و با در دست داشتن قمه و قداره و سپس انتشار آن در صفحه خود مردم را به خشونت و درگیری تحریک می‌کرد.

رئیس شعبه ۱۱۲ کیفری ۲ کرج بیان کرد: پس از بررسی‌ها، این فرد که توسط پلیس امنیت استان البرز شناسایی و بازداشت‌شده بود به یک سال حبس، جریمه نقدی و تبعید به یکی از مناطق محروم سیستان و بلوچستان و همچنین ممنوعیت از داشتن هر نوع خط تلفن همراه برای مدت دو سال محکوم شد.

کد مطلب 4366427

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