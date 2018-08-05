صدور حکم یک شرور فعال فضای مجازی در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق حسنوند از صدور حکم یکی از شرورهای فعال در شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد و گفت: دادگاه متهم به نام «مصطفی. ت» که دارای سوابق متعدد کیفری بود به اتهام تحریک به اعمال خشونت‌آمیز در فضای مجازی برگزار شد.

وی درباره پرونده توضیح داد: این متهم با گرفتن عکس‌های مختلف در حالت برهنه و با در دست داشتن قمه و قداره و سپس انتشار آن در صفحه خود مردم را به خشونت و درگیری تحریک می‌کرد.

رئیس شعبه ۱۱۲ کیفری ۲ کرج بیان کرد: پس از بررسی‌ها، این فرد که توسط پلیس امنیت استان البرز شناسایی و بازداشت‌شده بود به یک سال حبس، جریمه نقدی و تبعید به یکی از مناطق محروم سیستان و بلوچستان و همچنین ممنوعیت از داشتن هر نوع خط تلفن همراه برای مدت دو سال محکوم شد.