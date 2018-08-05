به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدصادق رضویان ظهر یک‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه مرمت کاروانسرای صفوی عباس‌آباد در دستور کار است، ابراز داشت: با توجه به اینکه استان سمنان محل گذر سالانه میلیون‌ها مسافر و زائر است این مهم می‌تواند به فرصتی برای رونق گردشگری تبدیل شود که میامی نیز از این نظر بی‌بهره نیست.

وی افزود: کاروانسرای عباس‌آباد در ۷۰ کیلومتری شرق میامی قرار دارد که در صورت فراهم کردن زیرساخت‌های لازم می‌تواند استراحتگاهی برای مسافران و کاهش خستگی زائران رضوی قلمداد شود لذا با مرمت این کاروان‌سرا می‌کوشیم تا گردشگران بیشتری را به سمت میامی سوق دهیم.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی میامی بابیان اینکه کاروان‌سرای عباس‌آباد مستطیل شکل و بیش از هشت هزار و ۵۰۰ مترمربع وسعت دارد، ابراز داشت: در مرمت این بنا استحکام‌بخشی بندهای موجود و بندکشی جداره، اجرای پشت‌بندهای حفاظتی و بهسازی معابر اطراف کاروانسرا انجام خواهد شد.

رضویان در ادامه تصریح کرد: کاروانسرای عباس‌آباد دارای دو ورودی شرقی و غربی است که در اطراف آن می‌توان اتاق‌ها، ایوان‌ها و سکوهای زیادی را مشاهده کرد که کاربندی‌های گچی رواق‌های پیرامون حیاط و آجرکاری‌های سقف ایوان‌ها به این بنا جلوه خاص بخشیده و آن را از دیگر کاروانسراها متمایز می‌کند.

وی بابیان اینکه امکان تغییر کاربری و واگذاری این کاروانسرا به سرمایه‌گذار بخش خصوصی وجود دارد، افزود: میامی از فرصت‌های مطلوبی برای سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش گردشگری برخوردار است که همراهی بخش خصوصی و دولت در این زمینه می‌تواند به رونق اقتصادی شرقی‌ترین منطقه استان سمنان یعنی میامی کمک کند.