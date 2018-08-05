واژگونی تریلی حاوی مواد اولیه صنایع غذایی در اسلامشهر

یوسف منطقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص واژگونی یک دستگاه تریلی در محور اسلامشهر اظهار داشت: به دنبال تماس راننده یک دستگاه تریلی با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی شهرداری اسلامشهر و درخواست کمک از آتش نشانی، زنگ آتش نشانی به صدا در آمد و آتش نشانان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و در کوتاه ترین زمان در محل حاضر شدند.

منطقی در تشریح این حادثه افزود: این تریلی حاوی مواد اولیه صنایع غذایی بوده و به دلیل این حادثه جاده «احمد آباد» قفل شده بود.

وی با بیان اینکه این حادثه هیچ گونه خسارت جانی به همراه نداشته است گفت: فقط به دلیل مایع بودن بار تریلی احتمال لغزنده شدن جاده وجود داشت که با حضور به موقع ماموران محل پاکسازی و ایمن سازی شد و آتش نشانان بلافاصله با قرار دادن علائم هشدار دهنده، صحنه حادثه را ایمن کردند و پس از آن با حضور جرثقیل ۵۵ تنی آتش نشانی، این تریلی را به حالت اولیه برگرداندند.

منطقی دلیل احتمالی این واژگونی را قیچی شدن این تریلی اعلام کرد و گفت: هم اکنون این تریلی توسط ماموران در حال به حالت اول بازگردانده شدن است و علت وقوع این حادثه از سوی پلیس راهور در دست بررسی قرار گرفته است.