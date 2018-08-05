۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۳۲

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری اسلامشهر خبر داد؛

واژگونی تریلی حاوی مواد اولیه صنایع غذایی در اسلامشهر

واژگونی تریلی حاوی مواد اولیه صنایع غذایی در اسلامشهر

اسلامشهر- مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری اسلامشهر از واژگونی تریلی حاوی مواد اولیه صنایع غذایی در اسلامشهر خبر داد.

یوسف منطقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص واژگونی یک دستگاه تریلی در محور اسلامشهر اظهار داشت: به دنبال تماس راننده یک دستگاه تریلی با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی شهرداری اسلامشهر و درخواست کمک از آتش نشانی، زنگ آتش نشانی به صدا در آمد و آتش نشانان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و در کوتاه ترین زمان در محل حاضر شدند.

منطقی در تشریح این حادثه افزود: این تریلی حاوی مواد اولیه صنایع غذایی بوده و به دلیل این حادثه جاده «احمد آباد» قفل شده بود.

وی با بیان اینکه این حادثه هیچ گونه خسارت جانی به همراه نداشته است گفت: فقط به دلیل مایع بودن بار تریلی احتمال لغزنده شدن جاده وجود داشت که با حضور به موقع ماموران محل پاکسازی و ایمن سازی شد و آتش نشانان بلافاصله با قرار دادن علائم هشدار دهنده، صحنه حادثه را ایمن کردند و پس از آن با حضور جرثقیل ۵۵ تنی آتش نشانی، این تریلی را به حالت اولیه برگرداندند.

منطقی دلیل احتمالی این واژگونی را قیچی شدن این تریلی اعلام کرد و گفت: هم اکنون این تریلی توسط ماموران در حال به حالت اول بازگردانده شدن است و علت وقوع این حادثه از سوی پلیس راهور در دست بررسی قرار گرفته است.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها