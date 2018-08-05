ورود نیروهای تازه نفس آمریکایی و ایتالیایی به «فراه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، مقامات محلی ولایت فراه افغانستان اعلام کردند که یک گروه از نیروهای آمریکایی و ایتالیایی شب گذشته به این ولایت آمده‌اند.

«ناصر مهری» سخنگوی والی فراه گفت که هنوز شمار دقیق این نظامیان مشخص نیست اما آنها در پایگاه نیروهای حمایت قاطع در فرودگاه فراه مستقر شده‌اند.

وی افزود که این نظامیان خارجی، با نیروهای افغانستان در عملیات هوایی همکاری خواهند کرد.

این در حالی است که پس از حمله گسترده طالبان به شهر فراه، مقامات محلی فراه به ژنرال «جان نیکلسون» فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع پیشنهاد کرده بودند که یک گروه از نیروهای خارجی در این ولایت به صورت دائم مستقر شود.

فراه در غرب افغانستان از جمله ولایت‌های به شدت ناامن محسوب می‌شود. هم اکنون طالبان در بخش‌هایی از این ولایت حضور فعال دارد و دست به تحرکاتی علیه نیروهای دولتی افغانستان می‌زند.