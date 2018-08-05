تمرکز دانشگاه ها در دوران تحریم بر کاهش هزینه و افزایش درآمدها

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت علوم، محمدتقی نظرپور، در نشست سیاستگذاری مناطق ۱۰ گانه امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با اشاره به اینکه امور اداری به عنوان ویترین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است، گفت: در دوران تحریم و فشارهای خارجی تلاش در جهت کاهش هزینه‌ها و صرفه جویی و افزایش درآمدها از مهمترین اقدامات در حوزه ستادی و دانشگاه ها به شمار می رود.

وی با اشاره به مشکلات موجود در سیستم اداری و منابع انسانی اظهار داشت: در بحث بازنشستگی افراد با مشکلات و چالش‌هایی در زمینه مدت اشتغال و مدت پرداخت حق بیمه کارکنان مواجه هستیم که این موارد را می‌توان با برگزاری نشست‌هایی با سازمان بازنشستگی و اطلاع رسانی به اشخاص در خصوص سوابق بیمه‌ای شان تا حدود زیادی حل کرد.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی وزارت علوم خاطرنشان کرد: صرفه جویی در هزینه‌ها با کارهای بسیار ساده و کوچکی امکان پذیر است. رسیدگی به مشکلاتی که در تأسیسات دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی موجود است یا صرفه جویی در امر کاغذ و مصرف آب و برق و استفاده از لامپ‌های کم مصرف در ادارات نقش مهمی را در کاهش هزینه‌ها بازی می‌کند.

نظرپور با تاکید بر ایجاد رضایتمندی در بخش‌های اداری و منابع انسانی چه در خصوص کارکنان و چه اعضای هیات علمی گفت: همه با هم باید در جهت آراستگی مجموعه اداری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در سیستم اداری و هم در بخش محوطه دانشگاه‌ها تلاش کنیم و هدف و نگرش مجموعه امور اداری باید برقراری رضایت همکاران و ارباب رجوع باشد.