بزرگداشت نوازنده فقید کمانچه لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن موسیقی استان لرستان روز سه شنبه شانزدهم مرداد ماه مراسم بزرگداشت زنده یاد علیرضا حسین خانی نوازنده فقید کمانچه منطقه لرستان را برگزار می کند. در این برنامه از مقام هنری این نابغه موسیقی استان لرستان بعد از نیم قرن قدردانی خواهد شد.

علیرضا حسین خانی به سال ۱۳۰۴ در شهر خرم آباد به دنیا آمد. وی در نوجوانی اصول کمانچه نوازی را نزد همت علی سالم آموخت و پس از مدتی به یکی از هنرمندان سرشناس موسیقی لُری تبدیل شد. حسین خانی در دوران فعالیت خود ردیف های ایرانی را آموخته و صدایی خوش داشت.

این هنرمند همواره از کمانچهٔ دست ساز خود که سیم‌های آن نوعی سیم فنری بود و برای انتقال برق یا تلفن به کار می‌رفت، استفاده می‌کرد. وی در کمانچهٔ کشی شیوهٔ خود را داشت. حرکت انگشت‌ها و آمدن تا پشت خرک و برگشت(پوزسیون) استادانه و رعایت فاصله‌ها پاره‌ای از مهارت‌های او در خوش نوازی بود. درست نوازی با کمان یا آرشه کوتاه و کمانچهٔ سه سیم و کاسهٔ پشت باز و بداهه نوازی‌های گرم و پراحساس از ویژگی‌های هنر او بود.

زنده یاد حسین خانی چهارم آذر ماه سال ۱۳۴۹ دار فانی را وداع گفت.