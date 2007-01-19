نتایج سه وزن اول مشخص شد ؛ دو مدال طلا برای ایران، یک مدال برای آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته در دیدارهای نهایی وزن های 55، 66 و 96 کیلوگرم، عنوان قهرمانی به کشتی گیران ایرانی رسید و در یک وزن هم کشتی گیر آمریکایی صاحب مدال طلا شد.

در فینال وزن 96 کیلوگرم، امیر گنجی کشتی گیر جوان و آینده دار کشورمان که به تازگی از بند مصدومیت و دوران نقاهت پس از جراحی زانوی خود رها شده مغلوب محمد لاوال از آمریکا شد و به مدال نقره قناعت کرد.

گنجی هر چند آماده نبود اما کشتی پر انتقادی در دیدار نهایی وزن 96 کیلوگرم به نمایش گذاشت و حتی نتوانست از حریف آمریکایی و قدرتمند خود زیرگیری کند. محمد لاوال آمریکایی در دو تایم و با نتایج یک بر صفر و 2 بر صفر توانست از سد کشتی گیر جوان ایرانی بگذرد و صاحب مدال طلا شود. در وزن 96 کیلوگرم شهاب قربانی و جعفر دلیری صاحب مدال برنز شدند.

در یک فینال ایرانی - آمریکایی دیگر، محمد رضایی دلاور همدانی کشتی ایران در وزن 55 کیلوگرم توانست به پیروزی برسد و صاحب مدال طلای جام تختی شود. رضایی در مصاف با هنری سودجودو کشتی گیر 18 ساله اما پر توان آمریکایی نمایش قابل قبولی داشت و توانست با نتیجه 6 بر 4 این حریف آمریکایی را شکست دهد.

در وزن 55 کیلوگرم هادی حاجیان قهرمان دوره گذشته رقابت های جام تختی و حسین بهادر دیگر کشتی گیر ایرانی حاضر در این مسابقات به طور مشترک صاحب مدال برنز شدند.

در رقابت های وزن 66 کیلوگرم که یک فینال تمام ایرانی بود، حسن طهماسبی توانست با نتیجه 2 بر یک محسن بابایی را شکست دهد. شکست بابایی در حالی رقم خورد که با اشتباه داوران امتیاز پیروزی بخش به این کشتی گیر مازندران به واسطه بیرون رفتن پای طهماسبی از تشک کشتی داده نشد. در این وزن حمید محمد نژاد و مهدی شیرازی به طور مشترک صاحب مدال برنز و مقام سوم این رقابتها شدند.