به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت انجمن های ورزشی آذربایجان شرقی، سعید رنجبر پرنیاء، با اشاره به برگزاری مسابقات کشوری اسپوکس در استان گلستان اظهار داشت: رقابت‌های بخش مردان ۲۴ و ۲۵ مرداد و مسابقات زنان ۲۵ و ۲۶ مرداد در مجموعه ورزشی آزادی گرگان برگزار خواهد شد که تیم اسپوکس آذربایجان شرقی نیز در رده سنی بزرگسالان در این دوره از مسابقات حضور خواهد یافت.

وی افزود: براساس اعلام کادر فنی تیم ملی، نفرات برتر این مسابقات جواز حضور در اردوی تیم ملی اسپوکس مردان و زنان برای شرکت در اولین دوره مسابقات قهرمانی آسیا که اواخر مهرماه در امارات برگزار می‌شود را کسب می‌کنند.

رئیس کمیته اسپوکس استان آذربایجان شرقی با اشاره به نامناسب بودن وضعیت مالی این کمیته بیان کرد: کمبود منابع مالی سبب می‌شود تا نتوانیم به درستی از ظرفیت‌های موجود و بالای استان در مسیر توسعه ورزش اسپوکس بهره‌مند شویم که در این راستا در تلاش هستیم که حامی مالی جذب کرده تا بتوانیم برنامه‌های کمیته را به نحوی بهتر اجرا کنیم.

رنجبر پرنیاء در ادامه خاطر نشان کرد:توجه به مقوله آموزش، توسعه اسپوکس در سراسر استان، برگزاری دوره مربیگری و داوری اسپوکس در استان، تعامل با رسانه‌ها، برگزاری مسابقات استانی، توجه ویژه به بخش بانوان و استعدادیابی در مدارس و دانشگاه‌های استان از اولویت‌های کمیته اسپوکس استان آذربایجان شرقی است.

رئیس کمیته اسپوکس استان آذربایجان شرقی در خصوص برنامه‌های این کمیته در بخش آموزش نیز گفت: توجه ویژه به مقوله آموزش از اولویت‌های این کمیته بوده و در این راستا در تلاش هستیم نخستین کارگاه آموزشی شامل دوره‌های تخصصی مربیگری و داوری را در آذربایجان شرقی برگزار کنیم.

وی با اشاره به رشد و توسعه اسپوکس در آذربایجان شرقی تصریح کرد: ساده بودن قوانین، امکان دسترسی همگانی، نداشتن محدودیت سنی و جنسی، مقرون به صرفه بودن و امکان تهیه ابزار ورزشی برای همگان، هوازی بودن این رشته و داشتن توانایی بالا برای بهبود و ارتقاء سیستم قلب و عروق، امکان فعالیت در سالن و هوای آزاد با امکانات ابتدایی و مهم‌ترین آن درصد صفر بودن آسیب دیدگی باعث می‌شود که اسپوکس در سطح استان پیشرفت سریع تری داشته باشد.

رنجبرپرنیاء به نقش رسانه‌ها در توسعه ورزش اسپوکس نیز اشاره کرد وگفت:رسانه‌ها نقش مهمی در توسعه ورزش داشته و صدا و سیما استان نیز می‌تواند نقش بسزایی را در توسعه ورزش اسپوکس در استان آذربایجان شرقی ایفا کند و این مهم را به درون خانواده‌ها نیز سوق داد.

رئیس کمیته اسپوکس استان آذربایجان شرقی در پایان از پوشش به موقع برنامه‌های ورزشی اسپوکس در سطح استان توسط رسانه‌های آذربایجان شرقی تقدیر کرد و گفت:کمیته اسپوکس استان با رسانه‌های آذربایجان شرقی ارتباط نزدیک‌تری دارد که امیدواریم در این راستا بستر انگیزه جوانان و قهرمانان فراهم شود.

گفتنی است رشته ورزشی اسپوکس ورزش سریع‌ترین با هوشترین - قویترین جایگاه خاصی برای ایجاد شادی، سلامت، تعامل اجتماعی، اتحاد و رشد جوامع و شهروندان سراسر جهان از طریق ارتقاء و ترویج فرهنگ تربیت بدنی و توسعه ورزش برای همه و فعالیت‌های بدنی دارد.

این رشته برگرفته از انواع ابزارهای جنگی و غیر جنگی ایران باستان به شکل ایمن (اسفنجی) است و از تحرک بالایی برخوردار بوده و نیاز به سرعت، هوشیاری و قدرت داشته و حتی سطح آن‌ها را در افرادتقویت می‌کند ورزشکاران این رشته با حضور در تمرینات ویژه و ارتقاء سطح آمادگی جسمانی- استقامت- چابکی و سرعت و هشیاری قادر به حضور در رقابت‌های قهرمانی و همگانی آن خواهند بود.

این رشته برای نخستین بار توسط ارشد محمدرضا هاشم پور (قهرمان جهان، مربی و داور بین‌المللی هنرهای رزمی) در سال ۱۳۹۰ پایه‌گذاری شد.

در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ چندین اجلاس رسمی و غیررسمی بین‌المللی در ارتباط با معرفی این رشته رزمی به مجامع بین‌المللی ورزش برگزار شد و پس از بازتاب مثبت بین‌المللی، رسمیت دادن به فعالیت‌های این رشته از طرف مراجع مرتبط ورزش کشور در گام بعدی قرار گرفت.

در این راستا پس از کارشناسی و بررسی‌های لازم از طرف معاونت توسعه ورزش قهرمانی و معاونت توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان از سال ۱۳۹۵ فعالیت ورزش اسپوکس در کشور تأیید و شروع فعالیت رسمی این رشته ورزشی تحت پوشش فدراسیون انجمن‌های ورزشی پیشنهاد شد.