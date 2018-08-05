لزوم تخصیص آب سد سلمان فارسی به بخش ها و روستاهای لارستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار ویژه لارستان و نماینده مردم لارستان، خنج و گراش و جمعی از مسئولین استانی و فرمانداران شهرستان های خنج و گراش از سد سلمان فارسی بازدید کردند.

جلیل حسنی معاون استاندار و فرماندار ویژه لارستان به اتفاق دکتر جمشید جعفرپور نماینده مردم لارستان، خنج و گراش در مجلس شورای اسلامی، مختار عباسی فرماندار خنج، اصغر فرودی فرماندار گراش، علی پیروز بخشدار مرکزی لارستان، مهندس حمید رضا دهقانی مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای فارس، مهندس محمد علی قلندری مدیر عامل آبفا شهری استان، دکتر علی بوستانی مدیر عامل آبفا روستایی فارس و جمعی از مسئولین این سه شهرستان، از سد سلمان فارسی قیروکارزین بازدید نمودند و از نزدیک در جریان وضعیت فعلی این سد قرار گرفتند.

مسئولین ابتدا از بخش های مختلف این سد بازدید و در ادامه در یک نشست تخصصی با مسئولین آب استان، مسائل و مشکلات و کمبود های آب شرب سه شهرستان جنوبی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

فرماندار ویژه لارستان در این نشست اظهار داشت: وجود این سد نعمت بزرگی برای کشور و شهرستان های جنوبی است، چرا که ضمن جلوگیری از بروز خسارت های ناشی از سیل، آب شرب و کشاورزی چند شهرستان جنوبی را تامین می کند.

حسنی خواستار تخصیص آب سد سلمان فارسی به بخش های جویم، بنارویه، بیرم، صحرای باغ و روستاهای این مناطق شد.

سد مخزنی سلمان فارسی قیر و کارزین بر روی رودخانه قره آغاج که از کوههای زاگرس سرچشمه می گیرد در محل تنگه کارزین قرار دارد.

این طرح عظیم ملی ، علاوه بر کنترل رودخانه خروشان قره آغاج با تنظیم ۳۶۰ میلیون متر مکعب آب و تأمین آب شرب منطقه ، ۲۰ هزار هکتار اراضی زیر دست را آبیاری می کند.

برای ساخت سد سلمان فارسی که تمامی عملیات اجرایی آن به وسیله متخصصان ایرانی انجام شده ، ۴۸۰ هزار متر مکعب بتون ریزی و ۶۷۰ متر طول حفاری و تزریق شده است.

ارتفاع سد از پی ۱۲۵ متر، طول تاج آن ۳۵۲ متر و عرض آن را هفت متر، ارتفاع از بستر ۱۰۰ متر ، حجم بدنه سد ۸۳/۰ میلیون متر مکعب، ظرفیت سر ریز آن ۱۹ هزار و ۸۰۰ متر مکعب در ثانیه و حجم مفید آن هزار و ۱۰۰ میلیون متر مکعب است.

از جمله اهداف احداث این سد؛ تأمین آب کشاورزی و شرب است که ۲۹۳ میلیون متر مکعب آن در کشاورزی ، ۴۳ میلیون متر مکعب در بخش آب شرب و ۱۳ میلیون متر مکعب آن در صنایع مصرف می شود و سطح کل اراضی تحت پوشش ۳۲ هزار هکتار است.

هم اکنون ۲.۵ متر مکعب در ثانیه آب وارد سد و ۶.۵ متر مکعب در ثانیه خارج می شود و ظرفیت تخلیه سیلاب ( دوره برگشت ۱۰ ساله) ۱۸۰۰ مترمکعب در ثانیه است.

سد مخزنی سلمان فارسی قیروکارزین با حجم مخزن ۱۴۰۰ میلیون متر مکعب از جمله پنج سد بزرگ استان فارس است که سالانه ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب بخش کشاورزی و ۱۰ میلیون متر مکعب آب بخش صنعت و ۶۰ میلیون متر مکعب آب بخش شرب را برای تعدادی از شهرستان های جنوبی استان فارس تنظیم می کند.